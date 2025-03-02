İran'da Ekonomi Bakanı Himmeti Hakkında Gensoru Görüşmeleri Başladı

İran Meclisi, Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti hakkında gensoru görüşmelerine başladı. Ekonomik sorunlar gündemde.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 10:50
İran'da Ekonomi Bakanı Himmeti Hakkında Gensoru Görüşmeleri Başladı

Gensoru Görüşmeleri Başladı

İran'da Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti, hükûmetin ekonomik sorunlara karşı etkisiz kaldığı gerekçesiyle Meclis tarafından açılan azil soruşturması kapsamında gensoru görüşmelerine tabi tutuldu.

Meclis Toplantısı

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığında toplanan Meclis, Himmeti için açılan azil soruşturmasını ele aldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da katılarak sürece dahil oldu.

Kritik Konuşmalar ve Özür

Açık oturumda, milletvekilleri gensoru önergesine dair destekleyen ve karşı çıkan görüşlerini paylaştı. Daha sonra kürsüye çıkan Pezeşkiyan, halktan özür dileyerek ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

Ekonomik Savaş Vurgusu

Pezeşkiyan, İran'a karşı “tam kapsamlı bir ekonomik savaş” yürütüldüğünü belirtti ve mevcut durumun Irak savaşı döneminden daha kötü olduğunu ifade etti. Ülkenin mevcut ekonomik durumunun, ABD yönetiminin “azami baskı” politikası ve petrol yaptırımlarından etkilendiğini savundu.

Himmeti'nin Savunması

Görüşmelerin ardından, Ekonomi Bakanı Himmeti de kendini savunmak amacıyla kürsüde yer aldı. Pezeşkiyan’ın “ekonomik savaş” argümanını tekrar eden Himmeti, ekonomik durumu iyileştirme konusunda büyük çaba gösterdiğini vurguladı.

Enflasyon ve Dolar Kurları

Himmeti, eski hükümet dönemine göre enflasyonu %10 düşürdüklerini belirtirken, mevcut yıllık enflasyonun %32 olduğunu ifade etti. Son haftalarda döviz kurlarındaki artışlar hakkında ise, “Dolar kurundaki mevcut durum gerçekçi değil ve kesinlikle bu düşecektir” dedi.

Sonuç Beklentisi

Oturum sonunda yapılacak oylama, Ekonomi Bakanı Himmeti’nin görevine devam edip edemeyeceğini belirleyecek.

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