İran'dan Gazze'ye destek: Savaşın genişleme ihtimali var

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarına karşı Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, savaşın bölgeye yayılma ihtimali bulunduğunu söyledi. Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 16. gününde devam ediyor. Saldırılarda şu ana kadar 7 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti, 40 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyon Filistinli, İsrail'in ablukası altında insani krizle mücadele ediyor. Gazze'de elektrik, su, gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddeleri tükenmek üzere.

İran, Filistin halkının direnişini destekliyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Abdullahiyan, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, insan hakları ihlallerinin en açık örneğidir. İsrail, Filistin halkının meşru haklarını gasp etmek ve onları topraklarından sürmek için her türlü şiddet ve terörü kullanıyor. İsrail, Filistin halkının direnişini kırmak için kadın, çocuk, yaşlı, hastane, okul, cami ve kilise ayırt etmeden bombalıyor. Bu, insanlık dışı bir vahşettir." dedi.

Abdullahiyan, İran'ın Filistin halkının direnişini desteklediğini ve onların yanında olduğunu belirtti. Abdullahiyan, "İran, Filistin halkının meşru haklarını savunmak için her zaman onların yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. İran, Filistin halkının bağımsızlığı, özgürlüğü ve onuru için verdiği mücadeleyi takdir ediyor ve destekliyor. İran, Filistin halkının, işgal altındaki topraklarını kurtarmak ve Kudüs'ü başkent yapmak için kullandığı her türlü direniş yöntemini meşru görüyor." diye konuştu.

Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ettiğini ve savaşın genişleme ihtimali bulunduğunu söyledi. Abdullahiyan, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgedeki tansiyonu artırıyor ve savaşın bölgeye yayılma ihtimalini yükseltiyor. İsrail, bölgedeki diğer ülkeleri de hedef alabilir ve bölgeyi bir ateş çemberine çevirebilir. Bu durum, bölgedeki tüm ülkeler için büyük bir tehlike oluşturuyor. Bu nedenle, uluslararası toplum, İsrail'in saldırılarına karşı durmalı ve Filistin halkının haklarını korumalıdır." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler'in, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak için acil bir karar alması gerektiğini vurguladı. Abdullahiyan, "Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak için acil bir karar almalı ve bu kararı uygulamak için gerekli mekanizmaları oluşturmalıdır. Birleşmiş Milletler, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasını sağlamalı ve Gazze'nin yeniden inşası için kaynak sağlamalıdır. Birleşmiş Milletler, Filistin halkının haklarını tanımalı ve Filistin devletinin tanınması için adım atmalıdır." dedi.

Abdullahiyan, İran'ın, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çaba gösterdiğini ve bu konuda diğer ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.