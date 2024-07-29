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İran, Filistin ve Hizbullah ile Dayanışma Gelişmeleri

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İslami Cihad ve Hizbullah ile kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 23:31
İran, Filistin ve Hizbullah ile Dayanışma Gelişmeleri

Pezeşkiyan'dan Destek Mesajları

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ve Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım ile Tahran'da bir araya geldi.

Filistin'e Sürekli Destek

Görüşmenin ardından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Nahhale ile gerçekleştirdiği görüşmede İran'ın Filistin halkına olan desteklerinin devam edeceğini belirtti. "İran'ın Filistin halkına desteği, hükümetlerin değişimlerinden etkilenmeyecek. Mazlum Filistin halkına olan destek her zaman güçlü kalacaktır ve bu yolda hiçbir engel irademizi kıramaz," ifadelerini kullandı.

Direnişin Sürekliliği

Nahhale ise, Gazze'de yaşanan zorluklara rağmen Filistinlilerin direnişinin sürdüğünü vurguladı. "Gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlar Filistinlilere ulaşamazken, Siyonistlere her türlü yardımın ulaştırılması mümkün. Ancak bu, Filistin'in direnişini engelleyemiyor," dedi.

Hizbullah’a Destek Vurgusu

Pezeşkiyan, Hizbullah ile yaptığı görüşmede, İsrail'in saldırılarına karşı direniş gruplarını desteklemenin dini bir yükümlülük olduğu mesajını verdi. "İran'ın önceliği, Müslüman ülkelerle ilişkileri güçlendirmek ve ortak bir sinerji yaratmaktır. İsrail'in işlediği suçlara karşı İslam ülkelerinin birliği hayati önem taşımaktadır," şeklinde konuştu.

Kasım'dan Teşekkür Mesajı

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım, Pezeşkiyan'ı Cumhurbaşkanlığı görevine başlaması nedeniyle tebrik etti. Ayrıca, "Lübnan Hizbullah'ı, İran devrimi lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'yi kendisi gibi görüyor ve devrimin ideallerini gerçekleştirmek için üzerine düşeni yapmaya kararlıdır," ifadelerini kullandı.

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