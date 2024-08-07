Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İran, İsrail'in Saldırganlığına Karşı Meşru Savunma Hakkını Kullanacak

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in saldırganlıklarına karşı meşru savunma haklarını kullanacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 21:57
İran, İsrail'in Saldırganlığına Karşı Meşru Savunma Hakkını Kullanacak

İran'dan Ciddi Açıklamalar

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in bölgedeki saldırganlıklarına karşı mücadelenin gerekliliğini vurguladı. Bakıri, meşru savunma haklarını kullanacaklarını belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı

Bakıri, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuştu. Burada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının yanı sıra, İran'ın egemenliğine yapılan ihlallerin ele alındığını ifade etti.

BMGK'ya Eleştiriler

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), İsrail'in saldırganlıklarını durdurma konusunda yetersiz kaldığını belirten Bakıri, İran'ın meşru savunma hakkını kullanmak zorunda kaldığını duyurdu.

Heniyye Suikastı ve ABD'nin Rolü

İsrail'in Hamas lideri İsmail Heniyye'ye düzenlediği suikast sonrası, BMGK'nın gerekli adımları atmaması nedeniyle İran'ın meşru savunma hakkını kullanma gerekliliğini ifade eden Bakıri, suikastın ABD tarafından desteklendiğini ve bu konunun göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası Destek Çağrısı

Bakıri, İİT üyesi ülkelerden İsrail'in saldırılarını kınamasını ve İran'ın meşru savunma hakkını desteklemesini talep etti. Bu durumun bölgedeki barış ve istikrar açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak