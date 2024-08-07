İran, İsrail'in Saldırganlığına Karşı Meşru Savunma Hakkını Kullanacak

İran'dan Ciddi Açıklamalar

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in bölgedeki saldırganlıklarına karşı mücadelenin gerekliliğini vurguladı. Bakıri, meşru savunma haklarını kullanacaklarını belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı

Bakıri, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuştu. Burada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının yanı sıra, İran'ın egemenliğine yapılan ihlallerin ele alındığını ifade etti.

BMGK'ya Eleştiriler

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), İsrail'in saldırganlıklarını durdurma konusunda yetersiz kaldığını belirten Bakıri, İran'ın meşru savunma hakkını kullanmak zorunda kaldığını duyurdu.

Heniyye Suikastı ve ABD'nin Rolü

İsrail'in Hamas lideri İsmail Heniyye'ye düzenlediği suikast sonrası, BMGK'nın gerekli adımları atmaması nedeniyle İran'ın meşru savunma hakkını kullanma gerekliliğini ifade eden Bakıri, suikastın ABD tarafından desteklendiğini ve bu konunun göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası Destek Çağrısı

Bakıri, İİT üyesi ülkelerden İsrail'in saldırılarını kınamasını ve İran'ın meşru savunma hakkını desteklemesini talep etti. Bu durumun bölgedeki barış ve istikrar açısından önem taşıdığına dikkat çekti.