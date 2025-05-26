İşkodra'da Türk Mutfağı Haftası'nda Geleneksel Lezzetler Tanıtıldı

Türk Mutfağı Haftası coşkusu İşkodra'da yaşandı

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği ilgiyle karşılandı. Bu kapsamda, geleneksel Türk lezzetleri katılımcılara ikram edilerek tanıtıldı.

Önemli Konuklar ve Katılımcılar

Etkinliğe, YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu, yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve çeşitli davetliler katıldı. Katılımcılar, Türk mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini deneyimleme fırsatı buldu.

"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" Kitabı Tanıtıldı

Etkinlikte ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde ünlü şefler ve akademisyenlerin desteğiyle hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımı yapıldı. Bu önemli eser, Türk mutfağının köklü tarihini ve lezzetlerini bir araya getiriyor.

Konuşmalar ve Tecrübe Paylaşımları

Programda, YEE Müdürü Sakoğlu ve kitabın Arnavutçaya tercümesini gerçekleştiren Fan Noli Yayıncılık'ın yöneticisi Rexhep Hida da birer konuşma yaptı. Her iki isim de etkinliğin Türk mutfağının tanıtımındaki önemine vurgu yaptı.

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) İşkodra'da düzenlenen etkinliğe YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu, yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyen, öğrenci ve davetliler katıldı. Etkinlik kapsamında geleneksel Türk lezzetleri tanıtıldı ve katılımcılara geleneksel Türk yemekleri ikram edildi. Etkinlikte ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ünlü şef ve akademisyenlerin desteğiyle hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımı yapıldı.

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) İşkodra'da düzenlenen etkinliğe YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu, yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyen, öğrenci ve davetliler katıldı. Etkinlik kapsamında geleneksel Türk lezzetleri tanıtıldı ve katılımcılara geleneksel Türk yemekleri ikram edildi. Etkinlikte ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ünlü şef ve akademisyenlerin desteğiyle hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımı yapıldı.