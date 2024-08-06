Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da Yeni Bir Filistinli Ölümü

İsrail ordusu, Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü, gözaltılar ve saldırılar artarak devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 23:50
İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da Yeni Bir Filistinli Ölümü

İsrail Ordusu'ndan Ürdün Vadisi'nde Öldürme İddiası

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ürdün Vadisi bölgesinde, bir Filistinli’nin silahlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiası ile öldürüldüğünü açıkladı.

Bekaot Yahudi Yerleşim Birimi'nde Olay Gerçekleşti

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 636 numaralı birima bağlı bir grubun, Bekaot Yahudi Yerleşim Birimi çevresinde gerçekleştirdiği operasyonda bir kişiyi öldürdüğü belirtildi. Ancak öldürülen kişinin kimliği hakkında bilgi verilmediği ve İsrail askerlerinin yaralanmadığı ifade edildi.

Filistin'den Henüz Bir Yanıt Yok

Filistin makamlarından olanlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmamışken, Filistin haber ajansı WAFA’nın bildirdiğine göre, İsrail askerleri Tubas kenti kırsalında ateş açarak bir Filistinli’yi yaralamıştır. Yaralanan kişinin kimliği ve sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmamıştır.

Baskınlar ve Saldırılar Artıyor

İsrail ordusu, dün düzenlediği baskınlarla Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas'ta 4, Cenin'de 7 olmak üzere toplam 11 Filistinliyi öldürmüştü. Ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki askeri kontrol noktasında bir gencin de "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla hayatına son verildi.

Artan Gerilim ve Kayıplar

7 Ekim 2023’te İsrail’in Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılar sonrası, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda kayda değer bir artış gözlemleniyor. O tarihten bu yana yapılan saldırılarda, 619 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Ziraat Bankası'ndan promosyon güncellemesi Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek