İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da Yeni Bir Filistinli Ölümü

İsrail Ordusu'ndan Ürdün Vadisi'nde Öldürme İddiası

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ürdün Vadisi bölgesinde, bir Filistinli’nin silahlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiası ile öldürüldüğünü açıkladı.

Bekaot Yahudi Yerleşim Birimi'nde Olay Gerçekleşti

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 636 numaralı birima bağlı bir grubun, Bekaot Yahudi Yerleşim Birimi çevresinde gerçekleştirdiği operasyonda bir kişiyi öldürdüğü belirtildi. Ancak öldürülen kişinin kimliği hakkında bilgi verilmediği ve İsrail askerlerinin yaralanmadığı ifade edildi.

Filistin'den Henüz Bir Yanıt Yok

Filistin makamlarından olanlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmamışken, Filistin haber ajansı WAFA’nın bildirdiğine göre, İsrail askerleri Tubas kenti kırsalında ateş açarak bir Filistinli’yi yaralamıştır. Yaralanan kişinin kimliği ve sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmamıştır.

Baskınlar ve Saldırılar Artıyor

İsrail ordusu, dün düzenlediği baskınlarla Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas'ta 4, Cenin'de 7 olmak üzere toplam 11 Filistinliyi öldürmüştü. Ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki askeri kontrol noktasında bir gencin de "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla hayatına son verildi.

Artan Gerilim ve Kayıplar

7 Ekim 2023’te İsrail’in Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılar sonrası, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda kayda değer bir artış gözlemleniyor. O tarihten bu yana yapılan saldırılarda, 619 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla kişi yaralandı.