İsrail'de Yasa Dışı Yerleşim Projeleri Yeniden Gündemde

İsrail, Doğu Kudüs'te Yeni Yerleşim Projeleri Üzerine Toplandı

İsrailli yetkililer, Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı olmasını fırsat bilerek işgal altındaki Doğu Kudüs'te, yeni yasa dışı yerleşim yeri projeleri üzerinde anlaşmaya vardı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Kudüs'teki Yerel Planlama ve İnşaat Komitesi, Trump’ın Beyaz Saray'a dönüşü ile birlikte planlanan projeleri ele aldı. Bu projeler aracılığıyla, Doğu Kudüs'ün işgal altındaki Batı Şeria ile bağlantısının kesilmesi ve kentin izole edilmesi hedefleniyor.

Kudüs Havalimanı Arazisinde 9 Bin Konut

Bu projelerin en büyük olanı, yaklaşık 10 bin Filistinlinin yaşadığı Kefr Akab beldesinin yanında bulunan ve İsrail’in “Atarot Havaalanı” olarak adlandırdığı alanda 9 bin konut inşa edilmesi olacak.

Kudüs Havaalanı, 1920 yılında kurulmuş ve 2000 yılında başlayan ikinci intifadanın ardından kapatılmıştı. İsrail, bölgede statü değişikliğine giderek yerleşim yeri oluşturma onayını daha önce duyurmuştu.

Filistinlilerden Gasbedilen Araziye “Yeşiva” İnşa Edilecek

Başka bir proje ise, Doğu Kudüs'ünün Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinlilerden gasbedilen bir araziye Ultra Ortodoks Yahudiler için 8 katlı bir dini okul (Yeşiva) inşa edilmesi. Arazinin kamu binası inşa etme gerekçesiyle gasbedildiği ve şu an otopark olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Givat Shaked Yerleşimi Genişleyecek

Doğu Kudüs'ün güneyinde bulunan Givat Shaked yerleşiminin genişletilmesi konusunda da çalışmalar gündeme geldi. İlk olarak bu bölgeye 700 konut inşa edilmesi düşünülürken, projeye ek 400 yeni konut ekleme planı üzerinde duruluyor.

Güvenlik durumu açısından Ayrım Duvarına (Utanç Duvarı) ve Kefr Akab’a yakın olması göz önünde bulundurularak, komitenin gelecek ay konunun ilerletilmesi için tekrar toplanması bekleniyor.

Filistinlilere Ait Alanlar Üzerinde Yargı Kararları

Öte yandan, Ateret Cohanim isimli yerleşimci Yahudi örgütünün, Doğu Kudüs’ün Silvan beldesindeki Filistinlilerin evlerini gasbetme davasında, İsrail mahkemesi lehine karar verdi. Eğer temyiz başvurusuna olumlu yanıt gelmezse, 26 Filistinli ailenin evi İsrailliler tarafından gasbedilecek.

Trump’ın Politikasının Etkileri

Özellikle ABD Başkanı Trump, Biden yönetiminin Batı Şeria'daki aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilerine yönelik yaptırım kararlarını kaldırmıştı. Avrupa Birliği ise, bu durumun aksine, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı yeni yaptırımlar peşinde olduğunu duyurdu.

Uluslararası hukuk çerçevesinde, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşimlerin tümü yasa dışı sayılmaktadır.