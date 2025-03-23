İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 18 Bin Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail’in Gazze Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden çocuk sayısının yaklaşık 18 bin olduğu bildirildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, genel ölü sayısının 50 bini aştığı ve bu rakamın 12 bin 365'inin kadın, 17 bin 954'ünün ise çocuk olduğu vurgulandı.

İnsani Felaket Boyutları Artıyor

İsrail saldırılarında, 11 bin 200 kişinin enkaz altında kaldığı ya da kaybolduğu, hastanelere ulaşan yaralı sayısının 113 bin 274 olduğu bildirildi. Açıklamada, 2 bin 165 ailenin nüfus kaydından silindiği ve bu ailelerin toplamda 6 bin 161 kişiden oluştuğu belirtildi.

Çocuklar ve Kadınlar En Çok Etkilenenler

Gazze'de, 5 bin 64 ailenin yalnızca bir ferdinin hayatta kaldığı ifade edilirken, 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi. Ayrıca, 1400 sağlık çalışanı ve 206 gazetecinin de yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Altyapı ve Sağlık Sistemine Büyük Zarar

İsrail ordusunun Gazze’ye, 100 bin tondan fazla patlayıcı kullanarak gerçekleştirdiği saldırılarda, 41 milyar dolar'dan fazla zarar oluştu. Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin barındığı 226 barınma merkezi de hedef alındı.

Hastanelerde Tehlike Sürüyor

Gazze Şeridi'nde 17 bin yaralının uzun süreli tedaviye ihtiyacı olduğu, yaklaşık 850'sinin çocuk olduğu belirtiliyor. Ayrıca, 652 sağlık kuruluşunun zarar gördüğü ve bunun sonucunda 60 bin hamile kadının hayati tehlike ile karşı karşıya bulunduğu ifade edildi.

Sonuç ve Gelecek

Gazze'deki insani durum giderek kötüleşiyor, yerinden edilen 2 milyon kişinin sağlık ve gıda ihtiyacı acil olarak karşılanmalıdır. İsrail’in bu saldırıları devam ettikçe, Gazze halkı için yaratılan felaketin boyutu da büyüyecek.