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İsrail'in Gazze'deki Soykırımı ve Spor Dünyasının Sessizliği

1. yılı dolan Gazze katliamına rağmen spor kuruluşları tepkisiz kalıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:05
İsrail'in Gazze'deki Soykırımı ve Spor Dünyasının Sessizliği

İsrail'in Gazze'deki Soykırımı'nın 1. Yılı

Fatih Erel - Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan çatışmalar sonucunda, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda 42 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti. Bu acı olayların üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen, uluslararası spor federasyonları ve kuruluşları, yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayı sürdürmektedir.

Uluslararası Spor Kuruluşlarının Sessizliği

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 4. gününde, IOC, FIFA, UEFA, FIBA ve ULEB gibi sporun çatı kuruluşları, Rus takımlarını tüm uluslararası turnuvalardan men ettiler. Ancak, Gazze'deki katliama karşı aynı özeni göstermediler.

42 bin cana mal olan bu olaylar karşısında, spor organizasyonlarının tepkisizliği kamuoyunu derinden etkileyen bir durum olarak öne çıkıyor. Gazze'deki acılar bir yıl boyunca gündemden düşmeyen bir konu olmaya devam ederken, spor dünyasındaki bu sessizlik, birçok soruyu da beraberinde getiriyor.

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