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İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları: 47 Filistinli Hayatını Kaybetti

Deyr el-Belah, Nusayrat ve Zevayide bölgelerine düzenlenen saldırılarda çok sayıda kayıp yaşandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 10:43
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları: 47 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah, Nusayrat ve Zevayide bölgelerine yönelik havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 47 Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Saldırıların Etkileri

Saldırılar sonucunda birçok bölge tahrip olurken, yerel halk büyük bir korku ve endişe içinde yaşamaya devam ediyor. Yaralı sayısının artışı ise insani durumu daha da zor hale getiriyor. Uluslararası Tepkiler

Bu olaylar, dünya genelinde insan hakları kuruluşları ve pek çok ülkenin hükümetleri tarafından kınanıyor. Gazze'deki durumu iyileştirmek için acil adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor.

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