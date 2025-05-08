İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında Bir Ölü, Sekiz Yaralı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde gelişen saldırılarda bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve sekiz kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Nebatiye vilayetindeki geniş çaplı hava saldırılarına dikkat çekti. Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bombardımanda ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği ve sekiz kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları, 11:15 itibariyle Nebatiye'ye yönelik kapsamlı bir saldırı düzenlemişti.

Oysa ki, Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusu bu anlaşmayı sıkça ihlal ediyor. Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan tarihinde, bu tarihten itibaren ateşkesin 2 bin 740 kez ihlal edildiğini ve bu süreçte Lübnan’a yönelik düzenlenen saldırılarda 190 kişinin yaşamını yitirdiğini, 485 kişinin ise yaralandığını aktarmıştı.

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde düzenlediği hava saldırılarında bir kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonucu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde düzenlediği hava saldırılarında bir kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonucu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.