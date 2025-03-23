İsrail Kabinesi Başsavcı Miara'nın Görevden Alınmasını Onayladı

İsrail Kabinesi, Başsavcı Miara’nın Görevden Alınmasını Oy Birliğiyle Kabul Etti

İsrail kabinesi, Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınmasına yönelik güvensizlik oylamasını oy birliğiyle onayladı. Haaretz gazetesinin haberine göre, bu adım, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Miara arasındaki gerginliğin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Başsavcı'nın Görevden Alınması İçin İki Aşamalı Süreç

Kabine toplantısında gerçekleştirilen güvensizlik oylamasının sembolik bir anlam taşıdığı vurgulandı. Başsavcı Miara'nın görevden alınabilmesi için, kendisini atayan beş üyeden oluşan komitenin onayı gerektiği belirtildi. Adalet Bakanı Yariv Levin, güvensizlik oylaması önergesini, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasından sadece birkaç saat sonra hükümete sunmuştu.

Miara'nın Açıklamaları ve Protestolar

Miara, hükümetin kendisinden yasadışı kararları göz ardı etmesini talep ettiğini ifade etti. Hükümetin yasaların üzerinde bir konumda olduğunu düşündüğünü belirten Miara, Netanyahu'nun kendisiyle işbirliği yapmadığı yönündeki iddiaları reddetti.

Öte yandan, binlerce protestocu, Başsavcı'nın görevden alınmasına yönelik adımları protesto etmek için Kudüs’te toplandı. Göstericiler, Netanyahu ve hükümeti aleyhine sloganlar attı. İsrail Yüksek Mahkemesi üyesi Ayala Procaccia, göstericilere hitap ederek, "İsrail artık özgür bir demokrasi değil," diyerek hükümetin tutumunu eleştirdi.

İsrail'de Yargı ile Hükümet Arasındaki Gerginlik

Başbakan Netanyahu ve Başsavcı Miara, Şin-Bet Direktörü Bar'ın görevden alınması konusunda karşı karşıya geldi. Miara, Bar'ın görevden alınmasının keyfi olduğuna dikkat çekerek, Netanyahu'yu yetki aşımı ile suçladı. Bu olay, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesi ve Miara’nın görevden alınma süreci ile örtüşen bir kriz ortamını yansıtıyor.

İsrail'de Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarından önce, Netanyahu hükümetinin yargı reformu meselesi ülkede büyük tartışmalara yol açmıştı. Söz konusu toplum hareketleri ve grevlerle beraber, bu reformların ertelenmesi gündeme gelmişti.