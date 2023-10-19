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İsrail kendi katilinin izinden gidiyor: O görüntü savaşın simgesi oldu

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İsrail kendi katilinin izinden gidiyor: O görüntü savaşın simgesi oldu
İsrail saldırısında yaralananların hayatta kaldığı hastane yüzlerce kişiye mezar oldu. Hastane saldırısı anında insanlığın hafızasına kazınacak görüntüler gönderdi. Gazzeli yetkililer cenazelerin arasında basın toplantısı düzenlerken elinde kurtarılmayı bekleyen bir somun ekmek tutan bebeğin görüntüleri şoke etti. Dünya bu olay karşısında şok olurken, İsrail kibirli bir açıklama yaptı. Gece ilerledikçe katliamın boyutu da ortaya çıktı.

Gazze Şeridi birkaç gündür havadan, karadan ve denizden kuşatma altında. ABD, İsrail'e destek amacıyla bölgeye uçak gemisi gönderdi. Dün gece barış umutlarını yıkan bir haber geldi. İsrail, sivillerin yaşam mücadelesi verdiği hastaneyi mezarlığa çevirerek bölgeye bir kez daha kan döktü. Olayın ardından İsrailli yetkililer "Biz yapmadık, saldırıyı Hamas yaptı" iddiasını öne sürdü. Ancak askeri sözcü Hagari'nin skandal açıklamaları İsrail'in iddialarına gölge düşürdü. Ekmek tutan bir bebeğin fotoğrafı ise kısa sürede soykırımın sembolü haline geldi.

İsrail kendi katilinin izinden gidiyor O görüntü savaşın simgesi oldu

Mezarlık gibi! Katliam yerinde basın toplantısı..

El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki bombalı saldırıda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Gazze yetkilileri, İsrail'in bombaladığı hastanede cenazelerin önünde basın toplantısı düzenledi. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu el-Riş, düzenlediği basın toplantısında, saldırının İsrail'in El Ahli hastanesine yönelik bunun ilk saldırı olmadığını söyledi.

İsrail kendi katilinin izinden gidiyor O görüntü savaşın simgesi oldu

Ebu el-Riş, İsrail güçlerinin 14 Ekim'de hastanelere iki saldırı düzenlediğini ve bu saldırıların fotoğraflarını gösterdiğini söyledi. Ebu el-Riş, ilk saldırının ardından İsrail ordusunun hastane müdürü Mahir Eyyad'la temasa geçerek, "Dün iki bomba olduğu konusunda uyarılmıştık.'' dediğini söyledi.

İsrail kendi katilinin izinden gidiyor O görüntü savaşın simgesi oldu

Ebu er-Riş, tehdidin ardından hastane yönetiminin İngiliz Hıristiyan bir din adamıyla temasa geçerek, hastanenin işletilmesi için uluslararası bir kuruluştan teminat mektubu aldığını söylediğini söyledi. "Dünyada insanların bomba konusunda uyarı alan tek yer Gazze Şeridi'dir" diye konuşan Ebu er-Riş, dünya çapındaki ülkelere İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını durdurma çağrısında bulundu. Basın toplantısının görüntüleri, örtülü cesetlerin arasında duran sağlık personelini ve kollarında bir bebek ile bir kız çocuğunun cesetlerini tutan iki kişinin yerde oturduğunu gösteriyor.

İsrail kendi katilinin izinden gidiyor O görüntü savaşın simgesi oldu

Sınır Tanımayan Doktorlar'da görevli doktor Ebu Gassan da hastanede ameliyat yaparken şiddetli bir patlamayla irkildiğini bildirdi. Ebu Sitte, "Bu bir katliamdır" diyerek ameliyathanenin tavanının çöktüğünü anlattı.

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