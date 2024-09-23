İsrail Ordusu, Lübnan'daki Sivilleri Hedef Almakla Tehdit Etti

İsrail Ordusu, Lübnan'daki Sivillere Uyarıda Bulundu

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde yaşayan sivillere, Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen ev ve binaları terketmeleri yönünde bir çağrıda bulundu. Bu açıklama, Ordunun resmi sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapıldı.

Hizbullah'ın Saldırıları İddiası

Adraee, Hizbullah'ın bölgedeki bazı köy ve kasabalarda, şüpheli konutlarda silah sakladığını iddia etti. Özellikle, Hizbullah’ın İsrail hedeflerine yönelik saldırılara hazırlandığına dikkat çekti.

Adraee, bu durumun sivil halkın güvenliği açısından son derece kritik bir hal aldığına vurgu yaparak, bu binaları boşaltmaları gerektiğini belirtti. Aksi takdirde, İsrail ordusunun olası yıkım tehdidinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Hava Saldırıları ve Sonuçları

İsrail savaş uçakları, özellikle Lübnan'ın güney ve doğusundaki çeşitli bölgelere gece saatlerinde çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Bu bölgeye yönelik düzenlenen bir saldırıda, 20 Eylül tarihinde Beyrut'un güneyinde, 45 sivil yaşamını yitirmişti. Bu olayda, hayatını kaybedenler arasında 3 çocuk ve 7 kadın yer almakta.

Hizbullah, bu saldırılar sırasında üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil de dahil olmak üzere 15 mensubunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bölgedeki gerilim 8 Ekim 2023'ten bu yana artarak devam ediyor; bu süre zarfında İsrail-Lübnan sınırında taraflar arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı.