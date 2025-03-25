İsrail Ordusu Suriye'deki Askeri Üslere Hava Saldırısı Düzenledi

Hava Saldırısı Detayları

İsrail ordusu, Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilindeki askeri üsleri hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Ordunun resmi açıklamasına göre, İsrail savaş uçakları, Humus ilinin Tedmur ve T4 askeri hava üslerini etkili bir şekilde vurdu.

Dera'daki Saldırılar

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, aynı zamanda sabah saatlerinde Suriye'nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne top ve tank atışları da düzenlendi. İlk verilere göre, bu saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı. İsrail ordusunun bombardımanın ardından köye ilerleyerek yeni topraklar işgal etmesi, köy halkının yerinden edilmesine yol açtı.

Önceki Saldırılar

İsrail savaş uçakları, daha önce 22 Mart tarihinde de Humus ilinde T4 Askeri hava üssüne ve Tedmur ilçesindeki devrik rejim dönemine ait askeri noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

İşgalin Derinleşmesi

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, burada bulunan tampon bölgeyi 8 Aralık tarihinde işgal etmiş, işgali belirtmek için tampon bölgenin de ilerisine taşınarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına kadar ulaşmıştı. Bu durum, iki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile belirlenen sınırları ihlal etmektedir.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağını ifade ederek, ülkenin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılmasını talep etmiştir.