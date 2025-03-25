İsrail Ordusu Suriye'deki Askeri Üslere Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Suriye'nin Humus iline hava saldırıları düzenledi, saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 12:27
İsrail Ordusu Suriye'deki Askeri Üslere Hava Saldırısı Düzenledi

Hava Saldırısı Detayları

İsrail ordusu, Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilindeki askeri üsleri hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Ordunun resmi açıklamasına göre, İsrail savaş uçakları, Humus ilinin Tedmur ve T4 askeri hava üslerini etkili bir şekilde vurdu.

Dera'daki Saldırılar

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, aynı zamanda sabah saatlerinde Suriye'nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne top ve tank atışları da düzenlendi. İlk verilere göre, bu saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı. İsrail ordusunun bombardımanın ardından köye ilerleyerek yeni topraklar işgal etmesi, köy halkının yerinden edilmesine yol açtı.

Önceki Saldırılar

İsrail savaş uçakları, daha önce 22 Mart tarihinde de Humus ilinde T4 Askeri hava üssüne ve Tedmur ilçesindeki devrik rejim dönemine ait askeri noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

İşgalin Derinleşmesi

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, burada bulunan tampon bölgeyi 8 Aralık tarihinde işgal etmiş, işgali belirtmek için tampon bölgenin de ilerisine taşınarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına kadar ulaşmıştı. Bu durum, iki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile belirlenen sınırları ihlal etmektedir.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağını ifade ederek, ülkenin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılmasını talep etmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Resmen açıkladı! İşte Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı!
2
Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı
3
Kara Yolları Bayram Tatiline Hazır: Yoğunluğa Karşı Tüm Tedbirler Alındı
4
Hac Vizesi Olmadan Yola Çıkmayın: Bakanlık Uyarısı!
5
Muş'ta Türk Kızılay Aşevi'nde İhtiyaç Sahiplerine İftariyelik Hazırlanıyor
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Erdoğan’a Yönelik Hakaretlere Sert Tepki
7
Küresel Sağlık Çalışanları, İsrail'in Hastane Saldırısını Kınadı

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği