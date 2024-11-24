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İsrail Saldırıları Lübnan'da Yerinden Edilenlerin Sayısını 1,9 Milyona Yaklaştırdı

İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısı 1,9 milyona yaklaştı, 624 bin kişi Suriye'ye geçti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 00:16
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 00:16
İsrail Saldırıları Lübnan'da Yerinden Edilenlerin Sayısını 1,9 Milyona Yaklaştırdı

İsrail'in Saldırıları Lübnan'da Yerinden Edilmelere Yol Açtı

İsrail'in yoğun saldırıları sonucunda Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 862 bini aştı. Lübnan Bakanlar Kurulu Başkanlığı, göç hareketinin yanı sıra, İsrail'in saldırılarının yol açtığı tahribat ve ülkenin mevcut durumu hakkında bilgilendirici bir rapor yayımladı.

İç Göçün Boyutu

8 Ekim 2023 itibarıyla başlayan saldırılar neticesinde, ülke içinde yerinden edilenlerin sayısı 1,2 milyonun üzerinde kaydedildi. Bu rakamın 190 bin 102'si hükümetin açtığı barınma merkezlerinde, 1 milyon 47 bin 790'ı ise barınma merkezleri dışındaki alanlarda yer alıyor. Toplamda yerinden edilen kişilerin sayısı 1 milyon 237 bin 892 olarak belirlenmiştir.

Barınma İhtiyacı ve Destek Merkezleri

Yerinden edilen kişilerin konaklaması için 1177 barınma merkezi açıldı, bunların 720'si kamu ve özel eğitim kurumu olarak belirlenmiştir. Ancak bu merkezlerden 976'sı azami kapasiteye ulaştı.

Suriye'ye Geçişler

İsrail'in saldırılarını artırdığı 23 Eylül'den bu yana, 624 bin 898 kişi Lübnan'dan Suriye topraklarına geçti. Bu kişilerin 390 bin 656'sı Suriyeli, 234 bin 242'si ise Lübnan vatandaşıdır.

Askeri Hareketlilik

8 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail ordusu, Lübnan'ı hedef alarak yaklaşık 13 bin 976 hava saldırısı düzenledi. Bu durum, bölgede ciddi bir insani krize ve büyük çapta yerinden edilmelere neden olmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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