İsrail Saldırısında 2 Lübnan Askeri Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Saldırısında İki Lübnan Askeri Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney bölgesine düzenlediği saldırıda 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı. Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Nebatiye'ye bağlı Hasbaya bölgesindeki bir karakolu hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırılar ve Artan Can Kaybı

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, hayatını kaybeden Lübnan askerlerinin sayısı 14'e yükselirken, toplam 3 bin 452 kişi öldü. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu ölümler arasında 889'u kadın ve çocuk, 208'i sağlık çalışanı olmak üzere birçok sivil bulunmakta.

Hizbullah ve Karşılık Vermeleri

Hizbullah ile de sürmekte olan çatışmalarda, İsrail ordusu, 23 Eylül itibarıyla Lübnan'ın güney kentlerine ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Hizbullah, bu saldırılara roket ve füzeler ile karşılık vermekte, ancak İsrail tarafında, çoğunlukla ordu üsleri hedef alınsa da büyük bir hasar bildirilmemektedir.

Yerinden Edilenler ve Göç Dalga

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Özellikle güney kesimlerden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam etmekte. Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail'in saldırıları sonucunda Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi; Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 600 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.