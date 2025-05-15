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İstanbul Anadolu Adliyesi 12. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Yıldız City

İstanbul Anadolu Adliyesi'nin düzenlediği 12. Geleneksel Futbol Turnuvası sona erdi, Yıldız City şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 00:21
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 00:21
İstanbul Anadolu Adliyesi 12. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Yıldız City

İstanbul Anadolu Adliyesi 12. Geleneksel Futbol Turnuvası Tamamlandı

İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından düzenlenen 12. Geleneksel Futbol Turnuvası, büyük bir heyecanla sona erdi. Turnuvanın final programı, Kartal Çelik Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Üçüncülük Mücadelesi

Üçüncülük için kıyasıya mücadele eden Adalet FC ve Forza Adalet takımları, hakem Melih Aldemir yönetiminde karşı karşıya geldi. Adalet FC, penaltılarda rakibini 5-4 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Şöhretler Karması Maçı

Üçüncülük maçının ardından, Türkiye'nin tanınmış eski futbolcuları ile adliye mensuplarının yer aldığı şöhretler karması maçı gerçekleştirildi. Hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde gerçekleşen bu özel karşılaşmada, Şenol Fidan, Bülent Alkılıç, Kemal Yıldırım gibi eski futbolcular sahaya çıkarak futbolseverlere nostaljik anlar yaşattılar.

Final Maçı ve Şampiyon

Turnuvanın nihai gösterisi, Anadolu Gücü ile Yıldız City takımları arasında oynandı. Müsabakanın başlama vuruşunu Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç gerçekleştirdi. Hakem Mehmet Türkmen yönetimindeki final maçı oldukça heyecanlı geçerken, Yıldız City, penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayarak turnuvanın şampiyonu oldu.

İzleyici Kitlesi

Turnuvayı; Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, komisyon üyeleri ile cumhuriyet başsavcı vekilleri, adliye personeli ve aileleri büyük bir ilgiyle takip etti.

İstanbul Anadolu Adliyesinin düzenlediği 12. Geleneksel Futbol Turnuvası'nın final programı Kartal...

İstanbul Anadolu Adliyesinin düzenlediği 12. Geleneksel Futbol Turnuvası'nın final programı Kartal Çelik Spor Tesisleri'nde yapıldı.

İstanbul Anadolu Adliyesinin düzenlediği 12. Geleneksel Futbol Turnuvası'nın final programı Kartal...

İstanbul Anadolu Adliyesinin düzenlediği 12. Geleneksel Futbol Turnuvası'nın final programı Kartal Çelik Spor Tesisleri'nde yapıldı.

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