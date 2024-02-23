İstanbul, Ankara, İzmir'in o ilçeleri ağızları açık bıraktı! Bakın neyin zirvesindeler

EVA Gayrimenkul Değerleme verilerine göre site ücretlerindeki artışlar ve ilçe ortalama ekspertiz maliyetleri incelemeye alındı. Çalışma sonuçları hakkında bir değerlendirme yapan şirket koordinatörü Serkan Bal, 2024 artışı öncesinde önceki yıllarda elde edilen artışları hatırlatarak, şunları söyledi:

“2022 yılı başlarında İstanbul'un genelinde aidat artışları yaklaşık olarak yüzde 40 civarında ikeb,geçtiğimiz yıl söz konusu oran ortalamaolarak yüzde 77’ye kadar yükselmişti. Bu artış oranının yaklaşık on ilçede ide yüzde 100-155 arası değişiklik gösterdiği görülmüştü. Hem hızlı hem de dengesiz artışların nedeni de, maliyet ile birlikte enflasyon artışlarına hazırlıksız olarak yakalanmaktı."

Ocak 2022'yi başlangıç ​​noktası olarak alırsak bugüne kadarki ortalama büyüme oranı %168'dir. Ortalamanın yanı sıra bazı ilçelerde yüzde 200 ile 300 arasında artışlar kaydedildi. Araştırmaya göre İstanbul'da 100 metrekare daire başı ortalama aidat 1.600 lira oluyor.





"Ülkedeki en yüksek ortalama aidat ücreti Beşiktaş'ta"

En yüksek aidat ile en düşük aidat miktarlarına değinen Serkan Bal, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Aylık ortalama 100 metrekare daire başına ödenen katkı payı ortalaması 4 bin 100 lirayla Beşiktaş'ta görüldü, onu 3 bin 300 lirayla Şişli, 2 bin 800 lirayla Kadıköy, 2 bin 700 lirayla Sarıyer ve Üsküdar, 2 bin 600 lira ise Ataşehir izledi. İstanbul'da ortalama aidat payının en düşük ödendiği ilçeler ise 800 lirayla Silivri ve Çatalca oldu.

"Aidatlar 50 bin lirayı buldu"

Lüks lokasyonlarda ödenen meblağın ortalamanın çok üstünde olduğunu belirten Serkan Bal, “Beşiktaş'ta tanınmış markalı projelerde 100 metrekarelik daire metrekare ücretinin ortalama 32 bin lira olduğunu görüyoruz. Kullanım alanı 200 metrekareye ulaşıyor, ortalama katkı payı ise 50.000 liraya kadar çıkıyor. Şişli'de lüks projelerde 100 metrekarelik daire fiyatının 35.000 lira civarında olduğu söylenebilir. Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz gibi lüks villa bölgelerinde ortalama ücretler 12.000 ile 20.000 lira arasında değişmektedir. Kadıköy Bağdat Caddesi yakınındaki konut projelerinde ortalama aidat 8.000 ile 12.000 lira arasındadır.” dedi.





İzmir’deki Aidat Miktarı

Araştırma sonuçlarında bu yıl İzmir'de katkı artış oranı yüzde 65 civarında. İzmir Karşıyaka'da 100 metrekare daire başına aylık ortalama aidat 1.900 lira olurken, Bayraklı ve Bornova'da 1.600 lira oluyor. Çeşme ilçesinde yazlık lüks lokasyonlu projelere katkı payı 4 bin 500 ile 9 bin 500 lira arasında değişirken, hem eski hem de kapıcısı olmayan binalarda aidatın 275 lira olduğu belirtiliyor.

Ankara'da Aidat Miktarı

Ankara genelinde bireysel konut ile eski apartmanlarda ortalama ücretler 200 lira civarındayken, markalı konut projelerinde ücretlerin 5.000 lira ile 10.000 lira arasında değiştiği, lüks alanlarda ise bu rakamın daha da yüksek olduğu görülüyor.

Yeni düzenlemeler bekleniyor!

Son aylarda yoğun şikayetlere konu olan konut ücretleri kamuoyunun yanı sıra sektör derneklerini de harekete geçirdi. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliği yaparak kat mülkiyeti kanununda değişiklik yapmaya başladı. Bu nedenle fahiş site ücretlerine karşı düzenleme yapılması bekleniyor.