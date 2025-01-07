İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine Terör Propagandası Soruşturması

İstanbul Barosu'nda Soruşturma Süreci

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, sosyal medyada yapılan bir açıklamada terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıkların övüldüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, ifade vermek üzere savcılığa geldi.

Soruşturmanın Başlama Sebebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Aralık tarihinde İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın ardından, Nazım Daştan ve Cihan Bilgin isimli firari sanıkların övüldüğü iddialarıyla "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlattı. Söz konusu gündem, Baro Başkanı Kaboğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Çağlayan Adliyesi'ne gelmeleriyle daha da gündeme geldi.

Destek Açıklamaları

Soruşturma sürecine karşı çıkanlar arasında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da yer aldı. Sağkan, baro üyelerine destek vermek amacıyla adliyenin önünde bir basın açıklaması yaparak, İstanbul Barosu'nun 147 yıldır hukukun sesi olduğunu belirtti. Sağkan, soruşturmanın hukuku ve ifade hürriyetini kısıtlayıcı bir şekilde yürütüldüğünü savundu.

Anayasa'ya Aykırılık İddiası

Sağkan, sürecin Anayasa'ya ve mevzuata aykırı olduğunu ifade ederek, “Avukatlara özel soruşturma usulü işletilmeden, henüz Adalet Bakanlığından soruşturma izni alınmadan soruşturma başlatıldığı kamuoyuyla paylaşıldı” dedi. Ayrıca, savcılığa ifade vermek için geldiklerini ancak avukatlar hakkındaki özel soruşturmanın nasıl yürütülmesi gerektiğini açıklamak amacıyla geldiklerini vurguladı.

Başsavcılığın Açıklaması

Başsavcılık, İstanbul Barosu'nun sosyal medya paylaşımındaki sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle devletin sözde savaş suçu işlediği konularının yanıltıcı bilgi niteliği taşıdığını belirterek soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddiasıyla haklarında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa geldi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve bazı baro başkanları, Kaboğlu ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyelerine destek amacıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi. Sağkan, adliyenin önünde basın açıklaması yaptı.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddiasıyla haklarında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa geldi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve bazı baro başkanları, Kaboğlu ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyelerine destek amacıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi. Sağkan, adliyenin önünde basın açıklaması yaptı.