İstanbul'da 1,3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,3 Ton Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de düzenledikleri başarılı bir operasyonda toplam 1 ton 291 kilo 505 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ekipler, park halindeki bir tırda uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu operasyonda 1 ton 153 kilo 680 gram metamfetamin elde edildi. Ayrıca, Esenler ve Eyüpsultan bölgelerindeki iki ayrı operasyonda, 1 kilo 5 gram kokain ve 136 kilo 820 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde yakalandı.

Yapılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede ele geçirilen suç unsurlarını sergileyerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldız, operasyonların önemine dikkat çekerek, "Uyuşturucu ile mücadelede sınır yok, taviz yok. Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda İstanbul'da 1 ton 291 kilo 505 gram uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sağ 2), Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede ele geçirilen suç unsurlarının sergisini inceledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda İstanbul'da 1 ton 291 kilo 505 gram uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sağ 2), Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede ele geçirilen suç unsurlarının sergisini inceledi.