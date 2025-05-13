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İstanbul'da Annelerin Kaleminden Sergisi Açıldı: Özel Gereksinimli Çocukların Hikayeleri

İstanbul'da özel gereksinimli çocuk sahibi annelerin mektupları sergilendi. Sergi, annelerin duygularını yansıtıyor ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 17:46
İstanbul'da Annelerin Kaleminden Sergisi Açıldı: Özel Gereksinimli Çocukların Hikayeleri

Engelli Çocuk Sahibi Annelerin Duyguları Sergiyle Anlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Türkiye Beyazay Derneği ve İstanbul Medipol Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Annelerin Kaleminden" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) kapılarını açtı.

Anneler Günü ve Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen sergide, Türkiye genelinde yaşayan özel gereksinimli çocuklara sahip 76 annenin yazdığı mektuplara yer verildi. Etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, serginin annelerin duygularını etkili bir biçimde aktardığını ifade etti.

Toplumsal Farkındalığın Artması Gerekiyor

Gözen, yaptığı konuşmada, "Türkiye, engelli yaşamı konusunda çok ciddi bir altyapı oluşturdu. Eskiden engelli aileler ve bireyler kendilerini toplumdan soyutlayarak yaşıyordu. Ancak toplumsal duyarlılığın artmasıyla bu durum azaldı," diyerek, serginin bu süreçte bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Vicdan ve Empati Vurgusu

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk, etkinliğin sadece akademik bir platform olmanın ötesinde, "vicdanın, empati gücünün ve ortak sorumluluğun" bir temsili olduğunu belirtti. Güntürk, "Sergilenen mektuplar, engelli bireylerin yaşam mücadelelerinin yanı sıra, onlara destek olan annelerin hikayelerine ışık tutmaktadır," dedi.

Ailelerin Zorlukları Anlaşılmalı

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ise, engelli ailelerin yaşadığı zorlukların genelde yeterince anlaşılamadığını belirterek, "Engelli çocuğu olan bir anne çevresinden dışlanabiliyor. Toplum olarak onların karşılaştıkları problemleri görmeli ve çözüm üretmeliyiz," şeklinde konuştu.

Anneden İlham Veren Hikayeler

Üç çocuk annesi görme engelli Çiğdem Dörtköşe Erdik, hayatını gözler önüne seren bir örnek olarak, "Babası ve annesi gören bir çocuk olarak büyüdüm. Annemin bana verdiği destekle tüm zorlukları aştım," dedi.

Etkinlik kapsamında annelere yönelik eczacılık fakültesi tarafından düzenlenen aromaterapi atölyeleri ile bireysel bakım ürünleri üretme imkanı sunuldu. Sergi, 15 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Türkiye Beyazay Derneği ile İstanbul Medipol Üniversitesi...

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Türkiye Beyazay Derneği ile İstanbul Medipol Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Annelerin Kaleminden" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Türkiye Beyazay Derneği ile İstanbul Medipol Üniversitesi...

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Türkiye Beyazay Derneği ile İstanbul Medipol Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Annelerin Kaleminden" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açıldı.

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