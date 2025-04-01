İstanbul'da Boykot Çağrılarına Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Boykot Açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda gündem yaratan "boykot" çağrılarına dair resen bir soruşturma başlattığını açıkladı. Bu adım, ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişiler hakkında alındı.

Ayrıştırıcı Söylemler Üzerine Başlatılan Soruşturma

Başsavcılığın yaptığı açıklamada, son zamanlarda hem geleneksel hem de sosyal medya platformlarında bazı grupların ekonomik etkinliklerde bulunmasını engellemeye yönelik ayrıştırıcı söylemler ve eylemlerle ilgili soruşturmanın açıldığı bildirildi.

Soruşturmanın; “nefret ve ayrımcılık” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçları çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca, yapılan boykot çağrıları sonucunda bazı işyerlerine karşı meydana gelen fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin mevcut soruşturmaların da bu kapsamda birleştirildiği ifade edildi.