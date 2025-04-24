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İstanbul'da Deprem Sonrası Fatih Camisi'nde Geceleyenler

Marmara Denizi'nde yaşanan deprem sonrası, bazı İstanbullular Fatih Camisi'nde konaklıyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 04:09
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 04:09
İstanbul'da Deprem Sonrası Fatih Camisi'nde Geceleyenler

İstanbul'da Deprem Sonrası Güvende Hissetmeyenler Fatih Camisi'nde

İstanbul'da, Marmara Denizi Silivri açıkları'nda meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları endişeye sevk etti. Depremin ardından evlerine girmek istemeyen pek çok kişi, Fatih Camisi'nde geceyi geçirmeyi tercih etti.

Artçı Sarsıntılar ve Tedbirler

Yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar, evlerinin güvenliğinden emin olamayarak dışarıda beklemeye devam etti. Bazı aileler cami avlusunda çadır kurarak burada kalırken, çocukların neşeyle oyun oynadığı gözlemlendi.

Bu durum, deprem sonrası toplumsal dayanışmanın ve insanlara olan desteklerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından...

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, geceyi Fatih Camisi'nde geçiriyor.

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından...

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, geceyi Fatih Camisi'nde geçiriyor.

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