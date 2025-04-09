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İstanbul'da Huzurevinde Yangın: Yaşlılar Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Maltepe'deki huzurevinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, bazı yaşlılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 09:17
İstanbul'da Huzurevinde Yangın: Yaşlılar Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Maltepe'deki Huzurevinde Yangın Paniği

İstanbul’un Maltepe ilçesinde Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'nde yer alan bir huzurevinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü. Yangının çıktığı yer, huzurevinin özel bakım ünitesi olarak biliniyor.

Olay, ihbar üzerine hızlıca müdahale edilerek çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Yangın sırasında huzurevinde bulunan yaşlı bireyler, hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri ve kurum çalışanları tarafından tahliye edildi.

Yangının büyümesi durumunda daha büyük bir felaket yaşanabileceği düşünülürken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak alevleri söndürdü. Ancak olay esnasında dumandan etkilenen bazı yaşlılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının nedeni hakkında henüz bir bilgi verilmezken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılacağı bildirildi.

İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'ndeki 3 katlı huzurevinin özel bakım...

İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'ndeki 3 katlı huzurevinin özel bakım ünitesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'ndeki 3 katlı huzurevinin özel bakım...

İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'ndeki 3 katlı huzurevinin özel bakım ünitesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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