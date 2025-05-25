İstanbul'da Kanseri Yenen Ali Asaf İçin Renkli Balonlar Gökyüzüne Bırakıldı

İstanbul Sancaktepe'de, kanseri yenen 3 yaşındaki Ali Asaf Demir için gökyüzüne rengarenk balonlar bırakıldı. Ailesinin sosyal medya üzerinden yaptığı duyurunun ardından, birçok kişi bu anlamlı etkinliğe katılmak üzere bir araya geldi.

Ali Asaf, 8 aylıkken lösemi teşhisi almış ve iki yıl süren zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına yeniden kavuşmuştu. Bu süreçte aile, ilik nakli içinde bulunarak, Ali Asaf’ın iyileşmesini sağladı.

Baba Samet Demir, sosyal medya üzerinden İstanbullulardan destek isteyerek, "Arkadaşlar, bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" mesajıyla duyuruda bulundu. Bu samimi çağrı, kısa sürede büyük bir yankı buldu ve birçok kişi etkinliğe katılmak için Sancaktepe Meydan Parkı'na geldi.

Etkinlik günü geldiğinde park, Ali Asaf’ın mutluluğunu paylaşmak isteyen binlerce kişiyle doldu. Yüzlerce motosiklet sürücüsü de konvoy halinde parkta yer aldı. Konserin ardından Ali Asaf ve ailesi sahneye çağrıldı. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ali Asaf’a kırmızı pelerin giydirerek bu özel anı taçlandırdı.

Ardından, 3 yaşındaki Ali Asaf ile tüm katılımcılar birlikte renkli balonları gökyüzüne bıraktı. Bu an sırasında baba Samet Demir’in duygusal anları gözlerden kaçmadı. Etkinlik sonunda katılımcılar, Ali Asaf ile beraber fotoğraf çekilerek bu mutlu günü ölümsüzleştirdi.

Etkinliğe gelen gelin ve damat da bu anı paylaşıp, ali Asaf’ın sevincine ortak oldu. Baba Samet Demir, etkinlik için gelen herkese teşekkür ederek, "Bu kadar kalabalığı beklemiyordum. Oğluma olan destek büyük bir moral kaynağı oldu. Bu günümüz diğer hastalara da umut olur," dedi.

Anne Esra Demir ise etkinliğin kendilerine kocaman bir aile hissettirdiğini ifade ederek, "Umuyorum ki çocuklar hiç hasta olmaz. Aileler umutlarını kaybetmesin. Daha çok kenetlendik bu süreçte," şeklinde duygularını paylaştı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de etkinliğe destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, kansere karşı savaş veren çocuklara sağlık diledi.

İstanbul'da, babasının sosyal medyadan yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, 8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir kanseri yenen Ali Asaf için gökyüzünü rengarenk balonlar uçurdu.

İstanbul'da, babasının sosyal medyadan yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, 8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir kanseri yenen Ali Asaf için gökyüzünü rengarenk balonlar uçurdu.