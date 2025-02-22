İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

İstanbul'da Kar Yağışı Devam Ediyor

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kar yağışı, aralıklarla hafif etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gece saatlerinde, özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşarak etkisini gösteren kar, fading tarzda devam ediyor.

Sürücülere Zorlu Anlar Yaşatıyor

Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de kar hafif bir şekilde aralıklarla sürerken, gece saatlerinde yoğun şekilde etkili olan yağış, ara sokaklarda biriken karlar nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Belediye ekipleri, yol kenarlarında hazır beklerken, ara sokaklarda tuzlama çalışmaları da sürdürülmektedir.

Eyüpsultan'da Buzlanma Sorunları

Eyüpsultan'da, ara yollar ve sokaklarda oluşan buzlanma, hem sürücüler hem de yayalar için olumsuz durumlar yarattı. Ancak ana arterlerde herhangi bir olumsuzluk gözlemlenmedi.

Kartpostallık Manzaralar Ortaya Çıkıyor

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda aniden yoğunlaşan kar yağışıyla birlikte yolda beyaz örtü oluştu. Kayganlaşan yolda seyir halinde olan sürücüler, otomobillerini kontrol etmekte zorluk çekti. Bazı araçların kaydığı gözlemlenirken, ekiplerin kar küreme aracıyla yolu temizlemesi sonrasında olumsuz durum giderildi.

Büyükçekmece Tepecik'te bir dolmuş, karla kaplı rampada ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Vatandaşların yardımıyla dolmuş, bulunduğu yerden hareket ettirildi. Öte yandan, beyaza bürünen Başakşehir Millet Bahçesi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Birçok vatandaş burada aileleriyle yürüyüş yaparak karın tadını çıkardı.

Anadolu Yakası'nda Kar Devam Ediyor

Anadolu Yakası'nda, başta Ümraniye ve Beykoz olmak üzere kuzey ilçelerinde kar aralıklarla devam ediyor. Sabah saatlerinde otomobilleriyle yola çıkan sürücülerin, karla kaplanan ara sokaklarda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Aynı şekilde, yayalar da kaldırım ve yollarda yürürken zorluk yaşadı. Ekiplerin ana arterlerdeki karla mücadele çalışmaları da sürmekte.

İstanbul'un Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde kar yağışı aralıklarla hafif şekilde etkisini sürdürüyor. İlçelerde bazı ara sokakların beyaza büründüğü görüldü.

İstanbul'un Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde kar yağışı aralıklarla hafif şekilde etkisini sürdürüyor. İlçelerde bazı ara sokakların beyaza büründüğü görüldü.