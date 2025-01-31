İstanbul'da Normal Doğum Buluşması: Anne Adayları ve Ebeler Bir Araya Geldi

İstanbul'da Normal Doğum Buluşması Düzenlendi

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları birimi tarafından organize edilen Normal Doğum Buluşması'nda, anne adayları, ebeler ve hastanenin Gebe Okulu mezunları bir araya geldi.

Farkındalık ve Eğitim Önemi

Etkinlik, hastanenin Turkuaz Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Burada konuşan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Kerem Tolan, ilk çocuğunu beklerken eşiyle birlikte Gebe Okulu’na katıldıklarını ve bu eğitimlerin kendilerine büyük fayda sağladığını belirtti.

Tolan, gebelerde farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaparak, "Öğrendikçe, bildikçe insanların çekinceleri azalıyor ve doğumdan korkuları kalmıyor. Gerçekten normal, doğal olanın daha doğru olduğunu anlatmamız bu tip girişimlerde önem arz etmekte," dedi.

Eğitimlerin Verimliliği

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinik Şefi Prof. Dr. Murat Muhcu, Gebe Okulu'nda verilen eğitimlerin başarılı olduğunu vurguladı ve tecrübelerini paylaşmaları amacıyla gebeleri, lohusaları ve ebeleri buluşturduklarını ifade etti.

Rebozo Tekniği ile Doğum Süreci Destekleniyor

Etkinlikte, doğumhanede uygulanan Rebozo Tekniği hakkında bilgi veren ebe Hayriye Özelçi, bu tekniğin Anadolu'da 'ebe kuşağı' olarak bilindiğini aktararak, "Doğumhaneye gelindiğinde doğumun hızlanmasında annenin dayanamayacağı yerde destek olmak ya da anneyi rahatlatmak için kullandığımız bir yöntem. Rebozo yönteminde doğal pamuktan yapılmış, 2 metre uzunluğunda, 70 santimetre genişliğinde bir şal kullanılmaktadır," diye konuştu.

Anne Deneyimlerinin Paylaşıldığı Program

Programın finalinde, hastanede doğum yapan anneler, gebelik süreçlerinde edindikleri tecrübeleri diğer anne adaylarıyla paylaştı. Bu paylaşım, anne adayları arasında deneyimlerin aktarılması ve destek sağlanması açısından önemli bir fırsat oldu.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları birimince düzenlenen "Normal Doğum Buluşması"nda anne adayları, ebeler ve hastanenin Gebe Okulu mezunları bir araya geldi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Kerem Tolan, düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları birimince düzenlenen "Normal Doğum Buluşması"nda anne adayları, ebeler ve hastanenin Gebe Okulu mezunları bir araya geldi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Kerem Tolan, düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.