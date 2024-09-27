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İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde Önemli Sergiler

Bakan Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde önemli sanat sergilerini ziyaret etti. 4 özel sergi 2025'e kadar görülebilecek.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 18:35
İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde Önemli Sergiler

Bakan Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde Sergileri Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında yarın açılacak olan çeşitli sergileri gezdi.

Festivalin Dördüncü Durağı

İstanbul Kültür Yolu Festivali, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile başlamasının ardından, Lale Müzesi'nde devam etti. Ersoy, burada Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası sergisini ziyaret ederek, sergi hakkında bilgi aldı.

Öne Çıkan Sergiler

Ersoy, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan ve yardımcı küratör Marcus Graf ile birlikte sergiyi gezdi. Ayrıca, sergiye katılan ziyaretçilerle de fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Frida Kahlo ve Türker İnanoğlu

Daha sonra Grand Pera'daki Frida Kahlo'nun Günlükleri sergisine giden Ersoy, Meksikalı sanatçının kişisel günlüklerinden yola çıkarak hazırlanan sergiyi inceledi. Ardından, Türker İnanoğlu anısına düzenlenen Bay Sinema sergisine geçti. Burada, İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu ve uzun yıllar yanında çalışan Nurcan Kuran ile birlikte zaman geçirdi.

Sergi Bilgileri

  • Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası: 230 parçalık koleksiyon ile ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasını sunuyor. 15 Ocak 2025'e kadar görülebilecek.
  • Frida Kahlo'nun Günlükleri: 26 Ekim'e kadar Grand Pera'da açık kalacak.
  • Bay Sinema Türker İnanoğlu: 29 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.
  • Sebastiao Salgado Genesis: 28 Eylül'den itibaren aralık sonuna kadar görülebilecek.

Bakan Ersoy, son olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde Sebastiao Salgado ile sohbet etti ve eserleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek bilgi aldı. Sergiyi, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan (solda) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ve Yardımcı küratör Marcus Graf (sağ2) de gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek bilgi aldı. Sergiyi, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan (solda) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ve Yardımcı küratör Marcus Graf (sağ2) de gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek bilgi aldı. Sergiyi, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan (solda) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ve Yardımcı küratör Marcus Graf (sağ2) de gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek bilgi aldı. Sergiyi, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan (solda) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ve Yardımcı küratör Marcus Graf (sağ2) de gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek bilgi aldı. Sergiyi, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan (solda) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ve Yardımcı küratör Marcus Graf (sağ2) de gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek bilgi aldı. Sergiyi, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan (solda) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ve Yardımcı küratör Marcus Graf (sağ2) de gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek bilgi aldı. Sergiyi, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan (solda) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ve Yardımcı küratör Marcus Graf (sağ2) de gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek bilgi aldı. Sergiyi, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan (solda) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ve Yardımcı küratör Marcus Graf (sağ2) de gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek bilgi aldı. Sergiyi, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan (solda) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ve Yardımcı küratör Marcus Graf (sağ2) de gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek bilgi aldı. Sergiyi, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan (solda) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ve Yardımcı küratör Marcus Graf (sağ2) de gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek bilgi aldı. Sergiyi, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan (solda) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ve Yardımcı küratör Marcus Graf (sağ2) de gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek bilgi aldı. Sergiyi, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan (solda) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ve Yardımcı küratör Marcus Graf (sağ2) de gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek bilgi aldı. Sergiyi, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan (solda) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ve Yardımcı küratör Marcus Graf (sağ2) de gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek bilgi aldı. Sergiyi, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan (solda) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ve Yardımcı küratör Marcus Graf (sağ2) de gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek bilgi aldı. Sergiyi, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan (solda) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ve Yardımcı küratör Marcus Graf (sağ2) de gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek bilgi aldı. Sergiyi, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan (solda) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ve Yardımcı küratör Marcus Graf (sağ2) de gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek bilgi aldı. Sergiyi, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan (solda) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ve Yardımcı küratör Marcus Graf (sağ2) de gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek bilgi aldı. Sergiyi, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan (solda) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ve Yardımcı küratör Marcus Graf (sağ2) de gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek bilgi aldı. Sergiyi, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan (solda) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ve Yardımcı küratör Marcus Graf (sağ2) de gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek bilgi aldı. Sergiyi, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan (solda) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ve Yardımcı küratör Marcus Graf (sağ2) de gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan "Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek bilgi aldı. Sergiyi, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan (solda) Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ve Yardımcı küratör Marcus Graf (sağ2) de gezdi.

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