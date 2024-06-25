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İstanbul Silivri'de çıkan anız yangını itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü

İstanbul Silivri'de çıkan anız yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Yaklaşık 50 dönüm alanı etkileyen yangında, ekili buğday tarlası ve ormanlık alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 23:00
İstanbul Silivri'de çıkan anız yangını itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü

ANIZ YANGINI DEĞİRMENKÖY MAHALLESİ'NDE BAŞLADI

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Değirmenköy Mahallesi Gölet Caddesi yakınlarında çıkan anız yangını, hızla büyüyerek yaklaşık 50 dönüm alanı etkiledi.

Başlangıçta ekili buğday tarlasında başlayan yangın, hızla yayılarak çevredeki ormanlık alanlara da sıçradı. Yangın, bölge halkı ve çevredeki yerleşim birimleri için ciddi bir tehdit oluşturdu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve helikopterler de olay yerine intikal etti. Helikopterler havadan su dökerek yangının büyümesini engellemeye çalıştı.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Çok sayıda ekip ve helikopterin koordineli çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yangının yeniden alevlenmemesi için özenle çalışmalarını sürdürüyor.

Silivri'de çıkan anız yangını, hızlı müdahale sayesinde büyük bir felakete dönüşmeden kontrol altına alındı. Ancak yangının çıkış nedeni ve olası zararlarıyla ilgili detaylı inceleme devam ediyor. 

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