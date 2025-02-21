İstanbul Taksim'de Polis ve Vatandaşlardan Eğlenceli Kar Topu Savaşı

Taksim'de polis memurları ve vatandaşlar, kar yağışı altında keyifli anlar geçirerek kar topu oynadı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 03:59
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 04:27
İstanbul Taksim'de Polis ve Vatandaşlardan Eğlenceli Kar Topu Savaşı

İstanbul Taksim'de Eğlenceli Anlar

İstanbul Taksim'de kar yağışı, hem polis memurları hem de vatandaşlar için eğlenceli anların kapısını araladı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda aileler, çocuklarıyla birlikte kar topu oynayarak stres atmanın keyfini çıkardı.

Turistlerin İlgi Odağı

Şehrin bu güzel anları, Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresinde toplanan turistler tarafından da ilgiyle izlendi. Ziyaretçiler, bu anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti.

Eğlenceli Kar Topu Savaşları

Taksim Meydanı'nda görevli polis memurları, vatandaşlar ile birlikte dakikalarca kar topu savaşı yaptı. Kar yağışının güzelliği eşliğinde gerçekleştirilen bu etkinlik, eğlenceli görüntülerle doluydu.

İstanbul'da kar yağışının keyfi, hem gençler hem de büyükler için unutulmaz anlara dönüştü.

İstanbul Taksim’de görevli polis memurları ile vatandaşlar kar topu oynadı.

İstanbul Taksim’de görevli polis memurları ile vatandaşlar kar topu oynadı.

İstanbul Taksim’de görevli polis memurları ile vatandaşlar kar topu oynadı.

İstanbul Taksim’de görevli polis memurları ile vatandaşlar kar topu oynadı.

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