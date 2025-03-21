İstanbul Valisi Gül, İzinli Gösterilerde Yaralanan Polislere Geçmiş Olsun Ziyareti Gerçekleştirdi

İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane'de gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret etti. Bu gösteriler, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasından dolayı düzenlenmişti.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, tedavi gördükleri hastanede yaralı polislerle bir araya geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da ziyareti sırasında Vali Gül'ü telefonla arayarak yaralı polisler hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Gül'e, bu ziyaret sırasında İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız eşlik etti. Yaralı polislere gösterilen bu destek, İstanbul'un güvenliğini koruma çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi.