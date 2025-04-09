İstanbul Valisi Gül, Maltepe Huzurevi'nde Yangın İncelemeleri Yaptı

İstanbul Valisi Gül, Maltepe Huzurevi'ni Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe Huzurevi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın sonrası incelemelerde bulundu. Yangın, Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'ndeki 3 katlı huzurevinde meydana geldi.

Vali Gül'e, Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ve İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan eşlik etti. Gül, yürütülen çalışmalardaki son durumu gözlemlemek üzere huzurevini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yangın ve Müdahale Süreci

İnceleme sırasında Vali Gül, huzurevi sakinleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangınla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Gül, "Saat 05.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar düşüyor. Vali Yardımcımız ve Kaymakamımızın koordinasyonunda arkadaşlarımız olaya müdahale ediyorlar. Yaklaşık 5 dakika içerisinde hem itfaiye hem de sağlık ekiplerimiz buraya gelmiş oluyorlar. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Hepimize geçmiş olsun," dedi.

Yangın, sabah erken saatlerde 90 kişinin kaldığı huzurevinde meydana geldi. Olay sonrası 24 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının, kurum sakinlerinin kaldığı odada başladığı tespit edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, yangın çıkan Maltepe Huzurevi'nde incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, yangın çıkan Maltepe Huzurevi'nde incelemelerde bulundu.