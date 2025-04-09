DOLAR
38,01 0,47%
EURO
41,99 -0,31%
ALTIN
3.726,49 -2,55%
BITCOIN
2.943.751,96 -0,49%

İstanbul Valisi Gül, Maltepe Huzurevi'nde Yangın İncelemeleri Yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, yangın çıkan Maltepe Huzurevi'ni ziyaret ederek bilgi aldı ve hastaneye kaldırılan sakinleri ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 10:19
İstanbul Valisi Gül, Maltepe Huzurevi'nde Yangın İncelemeleri Yaptı

İstanbul Valisi Gül, Maltepe Huzurevi'ni Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe Huzurevi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın sonrası incelemelerde bulundu. Yangın, Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'ndeki 3 katlı huzurevinde meydana geldi.

Vali Gül'e, Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ve İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan eşlik etti. Gül, yürütülen çalışmalardaki son durumu gözlemlemek üzere huzurevini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yangın ve Müdahale Süreci

İnceleme sırasında Vali Gül, huzurevi sakinleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangınla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Gül, "Saat 05.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar düşüyor. Vali Yardımcımız ve Kaymakamımızın koordinasyonunda arkadaşlarımız olaya müdahale ediyorlar. Yaklaşık 5 dakika içerisinde hem itfaiye hem de sağlık ekiplerimiz buraya gelmiş oluyorlar. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Hepimize geçmiş olsun," dedi.

Yangın, sabah erken saatlerde 90 kişinin kaldığı huzurevinde meydana geldi. Olay sonrası 24 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının, kurum sakinlerinin kaldığı odada başladığı tespit edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, yangın çıkan Maltepe Huzurevi'nde incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, yangın çıkan Maltepe Huzurevi'nde incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, yangın çıkan Maltepe Huzurevi'nde incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, yangın çıkan Maltepe Huzurevi'nde incelemelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Meteoroloji'den Kar Alarmı: Ankara ve Adıyaman Sıfırın Altına Düşecek!

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak
2
Diyarbakır'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı
3
Adıyaman'da Feci Kaza: 8 Yaralı
4
Erasmus+ Projesi ile Alman Öğrenciler Fethiye'yi Ziyaret Etti
5
Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'25) Kapılarını Açmaya Hazırlanıyor
6
Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu
7
Bayramda Fahiş Fiyatlı Taşımacılığa 37,4 Milyon Lira Ceza

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak

Meteoroloji'den Kar Alarmı: Ankara ve Adıyaman Sıfırın Altına Düşecek!

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama