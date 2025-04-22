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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Çocuklarla Bayram Coşkusu Yaşadı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 23 Nisan Bayramı'nda çocuklarla bir araya gelerek onlara umut dolu mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 10:21
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Çocuklarla Bayram Coşkusu Yaşadı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Çocuklarla Bayram Coşkusu Yaşadı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla genel merkez binasında çocuklarla bir araya geldi. Dervişoğlu, parti aracılığıyla yayımlanan yazılı bir açıklama ile bu önemli buluşmayı duyurdu.

Geçmişin ve Geleceğin Bağlantısı

Dervişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde kendisini ziyarete gelen çocukları makamında ağırladı. Makam koltuğunu çocuklara bırakan Dervişoğlu, "Dünyada çocuklarına bayram armağan eden başka bir lider yok. Onun için Mustafa Kemal'in vizyonunu doğru anlamak gerekir. O'nu unutmamak, unutturmak isteyenlere de unutmayacağınızı hatırlatmanız lazım. Sizleri gördükçe geleceğe dair umutlarımız artıyor. Türkiye'nin geleceğini sizler inşa edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Nutuk Armağanı

Ayrıca Dervişoğlu, çocuklara anlamlı bir hediye olarak Nutuk armağan etti. Bu özel an, bayram coşkusunu ve geleceğe dair umutları pekiştiren bir etkinlik olarak öne çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla genel merkez binasındaki makamında çocuklarla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla genel merkez binasındaki makamında çocuklarla bir araya geldi.

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