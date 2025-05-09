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İzmir'de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanık Yargılanıyor: Tehdit ve Hakaret İddiası

İzmir'de eski kız arkadaşını öldüren sanık Olgun Gacar, tehdit ve hakaret suçlamasıyla hakim karşısında. Duruşma ertelendi.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 20:02
İzmir'de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanık Yargılanıyor: Tehdit ve Hakaret İddiası

İzmir'de Tehdit ve Cinayet İddiası: Olgun Gacar Yargılanıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eski kız arkadaşı Fatma Kara'yı öldürdüğü iddia edilen Olgun Gacar, hakim karşısında. Gacar, cinayet öncesinde Kara'yı tehdit edip hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle yargılanmaya başladı.

Ödemiş Adliyesi 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Olgun Gacar SEGBİS aracılığıyla katılırken; Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara, aile yakınları ve avukatlar da hazır bulundu.

Kimlik tespiti ve iddiaların hatırlatılmasının ardından söz alan sanık Gacar, Kara ile tam olarak 7 yıl önce ayrıldıklarından bahsederek, zaman zaman görüştüklerini öne sürdü. Gacar, Kara'nın eşine sosyal medya üzerinden mesaj attığını ve bu durumdan dolayı tartıştıklarını ifade etti.

“Kendisine tehditte bulunmadım. Tartıştığımız gün o beni aradı, ben onu aramadım. Üzerime atılan tehdit suçlamalarını kabul etmiyorum.” dedi.

Tanık G.İ. ise olaya dair, Kara'nın kendisine Gacar ile yaşadığı tartışmaları aktardığını ve Gacar'dan tehdit aldığını belirtti.

Müşteki baba Yılmaz Kara da duruşmada şikayetçi olduğunu vurguladı. Hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.

Duruşmanın ardından baba Kara ile kadın platformu üyeleri basın açıklaması yaparak, yaşanan olaya tepki gösterdiler.

Olayın Arka Planı

Fatma Kara, mart ayında eski erkek arkadaşı tarafından darbedilmiş ve hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Olgun Gacar tutuklanmıştı. Kara, ölümünden önce Gacar hakkında tehdit ve hakaret suçlamasıyla dava açmıştı. Gacar'ın Kara'yı öldürmesine ilişkin soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski kız arkadaşı Fatma Kara'yı öldürdüğü öne sürülen Olgun Gacar...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski kız arkadaşı Fatma Kara'yı öldürdüğü öne sürülen Olgun Gacar, cinayet öncesi Kara'yı tehdit edip hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla yargılanmaya başlandı. Duruşma sonrası Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara (fotoğrafta) ile kadın platformu üyeleri gazetecilere açıklama yaptı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski kız arkadaşı Fatma Kara'yı öldürdüğü öne sürülen Olgun Gacar...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski kız arkadaşı Fatma Kara'yı öldürdüğü öne sürülen Olgun Gacar, cinayet öncesi Kara'yı tehdit edip hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla yargılanmaya başlandı. Duruşma sonrası Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara (fotoğrafta) ile kadın platformu üyeleri gazetecilere açıklama yaptı.

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İzmir'de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanık Yargılanıyor: Tehdit ve Hakaret İddiası

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