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İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İzmir'de etkili olacak sıcak hava ve ardından beklenen sağanak yağışlar için Meteoroloji kritik uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 10:05
İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

Ülkenin doğusundan batısına kadar etkisini gösterecek hava koşullarına karşı Meteoroloji, önemli uyarılar yapmaya devam ediyor. Sıcak hava dalgası, Haziran ayına yaklaşmamıza rağmen etkisini hissettirmeye devam ediyor. Önce Ankara ve İstanbul için yapılan uyarıların ardından, şimdi İzmir için de kritik bir uyarı geldi.

İzmir'de hava durumu, sıcaklıkların artmasıyla birlikte kavurucu bir hale gelecek. 25 Mayıs 2025 Pazar günü İzmir, termometrelerde 37 dereceyi görecek. Ulusal Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, güneşin etkisinin zirve yapacağı bu günde, dışarıda bulunacakların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Pazartesi Günü Sağanak Yağış Bekleniyor

Pazar günkü bunaltıcı sıcakların ardından, İzmir'de büyük bir hava değişikliği yaşanacak. Meteoroloji'nin son raporlarına göre, 26 Mayıs 2025 Pazartesi ve 27 Mayıs 2025 Salı günleri, İzmir'de gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

İzmir Valiliği'nden Uyarı

İzmir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşları yaklaşan bu hava değişimi konusunda uyararak, gerekli tedbirleri almaları gerektiğini hatırlattı.

3 Günlük Hava Durumu Tahmini

İzmir'de 24, 25 ve 26 Mayıs tarihlerindeki hava sıcaklıkları ve koşulları şu şekilde tahmin ediliyor:

  • 24 Mayıs 2025 Cumartesi: Sıcaklık 34 derece, az bulutlu hava.
  • 25 Mayıs 2025 Pazar: Sıcaklık 37 dereceye yükselecek, parçalı bulutlu hava.
  • 26 Mayıs 2025 Pazartesi: Sıcaklık düşerek 22 derece olacak, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın ise 25 derece civarında olması bekleniyor.

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