İzmir'de Yaşanan Trajik Olay: Baba ve Oğlu Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde dokunaklı bir olay yaşandı. 3 katlı bir binanın çatısında tamirat yapan baba-oğul, şiddetli rüzgarın etkisiyle düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Muharrem Barışık (43) ve oğlu Eren Barışık (17), Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısında tamirat yapıyordu. Çalışmaları sırasında aniden çıkan güçlü rüzgar, onların dengesini kaybetmesine neden oldu.

Olayı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, baba Barışık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olan oğlu Eren Barışık ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ama ne yazık ki burada da hayatını kaybetti.

Her iki cenaze de İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu üzücü olay, yerel halkta derin bir üzüntü yarattı.