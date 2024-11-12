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İzmir'deki Yangında Hayatını Kaybeden 5 Kardeş Son Yolculuklarına Uğurlandı

İzmir Selçuk'ta yangında hayatını kaybeden 5 kardeş için cenaze töreni düzenlendi. Aile büyük acı yaşadı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 18:01
İzmir'deki Yangında Hayatını Kaybeden 5 Kardeş Son Yolculuklarına Uğurlandı

İzmir'deki Yangında Hayatını Kaybeden 5 Kardeş için Cenaze Töreni Düzenlendi

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde meydana gelen yangın sonucunda hayatını kaybeden 5 kardeş'in cenazeleri, büyük bir törenle son yolculuklarına uğurlandı. Yangında yaşamını yitiren çocukların cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındı ve Selçuk’taki Tahsinağa Camisi'ne getirildi.

Emotional Anlayış ve Katılım

Cenaze törenine katılan vatandaşlar, çocukların cenazelerinin camiye taşınması sırasında gözyaşlarına boğuldular. Torbalı Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunan baba Hakan Akcan, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde törene katıldı. Akcan, çocuklarının tabutlarına hassas bir şekilde başını koyarak onları tek tek öptü.

Annenin Acı Anları

Olay sonrasında gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan da çocuklarının cenaze törenine katılmak üzere polis nezaretinde camiye getirildi. Ancak, camiye getirildiği esnada fenalaşan Akcan, Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri

Cenazeler, İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırılan namaz sonrasında Acarlar Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Yangın Olayı

Selçuk ilçesindeki yangın olayı, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Yangın sırasında evde yalnız bulunan çocuklar, dumandan etkilenerek hayatlarını kaybetti. Yitip giden hayatlar: Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) kardeşler, bu trajik olayla birlikte ailelerini ve toplumu derinden sarstı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin cenazeleri toprağa...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin cenazeleri toprağa...

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

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