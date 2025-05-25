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İzmir Nikah Salonlarında 25.05.2025 Yoğunluğu: Çiftler Tarih İçin Sabırsız

İzmir'de 25 Mayıs 2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Özel tarih heyecanı yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 16:37
İzmir Nikah Salonlarında 25.05.2025 Yoğunluğu: Çiftler Tarih İçin Sabırsız

İzmir'de 25 Mayıs 2025 Tarihine Yoğun İlgi

İzmir, 25 Mayıs 2025 tarihini evlilik için seçen çiftlerin akınına uğradı. Bu özel gün için randevu alan çiftler, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Birçok çift, aşklarını taçlandırmak için bu tarihi tercih etti.

Çiftlerin Heyecanı Doruğa Çıktı

Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılan nikah törenlerinde duygu dolu anlar yaşandı. Nikah kıydıran Selen Erdem ve Fırat Vurunliği, bu özel tarihte evlenmenin heyecanını paylaştı. Erdem, "2 Ocak'ta sıraya girerek seçtik. Çok heyecanlıyız. Kalbim güm güm atıyor. Beyler tarihleri karıştırabiliyorlar, özel bir tarihin iyi olacağını düşündüm," diyerek hislerini aktardı.

Fırat Vurunliği de bu özel günlerini kutlayarak, "Sene içindeki özel günlerden bir tanesi bizim de özel bir günümüz oldu," şeklinde konuştu.

Buse ve Birol'un Düğün Hikayesi

Hayatlarını Birol Yavuz ile birleştiren Buse Tütüncü, düğünlerinin bir ay sonra yapılacağını belirtti. Yavuz ise başka bir çiftin iptal etmesi sayesinde ruhsatı aldıklarını ve bu şansı kaçırmadıklarını ifade etti. "Eşim de bu tarihi çok istiyordu. Bu tarihi asla unutmam," diyerek mutluluklarını dile getirdi.

İzmir'de 25.05.2025 tarihi, sadece bir tarih olmanın ötesine geçti ve birçok çiftin hayatında unutulmaz bir anı haline geldi.

İzmir'de çok sayıda çiftin nikah günü olarak 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde...

İzmir'de çok sayıda çiftin nikah günü olarak 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde nikahları kıyılan Selen Erdem (solda) ve Fırat Vurunliği, (sağda) AA muhabirine özel bir tarihte mutluluğa 'evet' demenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

İzmir'de çok sayıda çiftin nikah günü olarak 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde...

İzmir'de çok sayıda çiftin nikah günü olarak 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde nikahları kıyılan Selen Erdem (solda) ve Fırat Vurunliği, (sağda) AA muhabirine özel bir tarihte mutluluğa 'evet' demenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

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