Jandarma Sporcuları İtalya'da Yüzme Şampiyonasında İki Madalya Kazandı

Jandarma Sporcuları Uluslararası Şampiyonada Başarı Elde Etti

Jandarma Genel Komutanlığının yüzme takımı sporcuları, İtalya'da gerçekleşen Uluslararası Oceanman Cattolica Şampiyonası'nda iki gümüş madalya kazandı. 24-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenen etkinlikte 52 ülkeden 499 sporcu mücadele etti.

Başarılar ve Dereceler

Şampiyonada 10 kilometre açık deniz branşında yarışan Jandarma Üsteğmen Emre Öztürk, 30-39 yaş kategorisinde 2’nci olarak gümüş madalya kazandı ve genel klasmanda 4’üncü sırayı elde etti.

Aynı branşta, 20-29 yaş kategorisinde mücadele eden Jandarma Teğmen Seher İpek Tunçkol ise 2’ncilik başarısını göstererek bir başka gümüş madalyanın sahibi oldu.

Jandarma Yarbay Erdinç Özdemir ise 40-49 yaş grubunda yarışarak müsabakayı 9’uncu sırada tamamladı.

Bu önemli başarılar, Jandarma Genel Komutanlığı yüzme takımının uluslararası platformda kazandığı önemli bir zaferi temsil ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığının yüzme takımı sporcuları, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Oceanman Cattolica Şampiyonası'nda çeşitli derecelerde 2 gümüş madalya kazandı.

Jandarma Genel Komutanlığının yüzme takımı sporcuları, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Oceanman Cattolica Şampiyonası'nda çeşitli derecelerde 2 gümüş madalya kazandı.