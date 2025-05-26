Kabe'de Sabah Namazı Coşkusu

Kutsal Topraklarda Sabah Namazı Heyecanı

Kabe'de sabah namazı, hac ibadeti için yüzbinlerce hacı adayının katılımıyla coşku içinde kılınıyor. Mescid-i Haram'da düzenlenen bu ibadet, hacı adayları arasında ayrı bir heyecan yaratıyor.

Sabah Namazı İçin Mescid-i Haram'da Yoğun Katılım

Geceyi ibadetle geçiren hacı adayları, sabah ezanı vaktinin yaklaşmasıyla birlikte yer bulma telaşına kapılıyor. Safta yaklaşık bir saat bekleyen hacı adayları, bu süre zarfında yoğun bir şekilde dua ediyor.

Sabah namazının kılınmasının ardından, bazı hacı adayları tavafa devam ederken, diğerleri Kabe'ye dokunmak için yoğun çaba harcıyor. Ayrıca, geceyi Kabe ve çevresinde geçiremeyen hacı adayları, sabah namazının ardından Mescid-i Haram'a akın ediyor.

İstanbul'dan Hac Vazifesini Yerine Getiren Hacı Adayı

İstanbul'dan hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gelen Murat Girgin, Mescid-i Haram'da ibadet etmenin son derece güzel bir duygu olduğunu vurguladı ve herkesi hacca davet etti. Girgin, kutsal topraklardaki maneviyatın eşsiz olduğunu belirtti:

"Buraya gelen her zaman gelmek ister. Buradaki tat, maneviyat hiçbir yerde yok. Bu benim 3. haccım, herkese tavsiye ederim. Aslında buraya genç gelmek lazım, hac meşakkatli bir iş. Genç gelirseniz daha iyi olur. Ben 69 yaşındayım ama her sene gelmek istiyorum."

Hac ibadeti için yüzbinlerce hacı adayına ev sahipliği yapan kutsal topraklarda ayrı bir heyecanla kılınan sabah namazları, Mescid-i Haram'da yoğun katılımla eda ediliyor.

Hac ibadeti için yüzbinlerce hacı adayına ev sahipliği yapan kutsal topraklarda ayrı bir heyecanla kılınan sabah namazları, Mescid-i Haram'da yoğun katılımla eda ediliyor.