Kadıköy'de Galatasaray Taraftarı Silahla Yaralandı

Kadıköy'de yaşanan üzücü bir olayda, Galatasaray taraftarı tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandı. Olay, Caddebostan Sahili'nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Galatasaray taraftarı ile kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli silahla ateş açtı ve taraftar ayağından yaralandı.

İhbarın ardından bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kadıköy'de tartışma sırasında silahla vurularak yaralanan Galatarasay taraftarı hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.