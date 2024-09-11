Kahramanmaraş İstiklalspor'dan Anlamlı Geri Dönüş

Kahramanmaraş İstiklalspor İlk Maçında Aileleri Ağırladı

6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremlerde kaybettiği futbolcuların aileleri, Kahramanmaraş İstiklalspor'un ilk maçında yanlarında bulundular. Bu anlamlı günde, kulüp başkanı Ahmet Gaffar Akarca tarafından davet edilen aileler, takımlarının yanına gelerek destek verdiler.

Aileler Mezarlığı Ziyaret Etti

Depremde hayatını kaybeden futbolcular Abdulkadir Dişbudak, Hakan Doğan, Saruhan Bolat, Burhanettin Sever ve Taner Kahriman'ın aileleri, öncelikle Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret ederek, kaybettikleri çocuklarını andılar. Ardından, yıkılan tesisin yerinde incelemelerde bulundular.

Maçta Unutulmaz Anlar

Aileler, Kahramanmaraş İstiklalspor'un Ağrı 1970 ile oynadığı maçı Batıpark Stadyumu'ndan izlediler. Takım, futbolcularının sırt numaralarının yazılı olduğu formalarla sahaya çıktı ve saha kenarına "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı pankart asıldı. Maç sonunda Kahramanmaraş temsilcisi, 1-0'lık galibiyet elde etti.

Akarca: "Acımız Hala Taze"

Kulüp başkanı Ahmet Gaffar Akarca, galibiyeti depremde hayatını kaybeden sporcularının ailelerine adadıklarını belirtti. Akarca, "Depremde kaybettiğimiz sporcularımız bizim için öz evlatlar. Acımız hala ilk günkü gibi taze," dedi ve tüm deprem şehitlerini rahmetle andı.

Ailelerden Duygusal Açıklamalar

Fahrettin Bolat, oğlu Saruhan Bolat'ın anısını yaşatmanın kendisi için önemli olduğunu belirtirken, "Oğlumun en çok sesini özledim," diye ekledi. Bütün bu duygusal anlar, sporun yalnızca bir oyun olmadığını, aynı zamanda insanları bir araya getiren bir tutku ve dayanışma aracı olduğunu gösterdi.

6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden futbolcuların aileleri, tekrar sahaya dönen takımı ilk maçında yalnız bırakmadı. Hayatını kaybeden futbolcuların yakınları, futbolcuların mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden futbolcuların aileleri, tekrar sahaya dönen takımı ilk maçında yalnız bırakmadı. Hayatını kaybeden futbolcuların yakınları, futbolcuların mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden futbolcuların aileleri, tekrar sahaya dönen takımı ilk maçında yalnız bırakmadı. Hayatını kaybeden futbolcuların yakınları, futbolcuların mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden futbolcuların aileleri, tekrar sahaya dönen takımı ilk maçında yalnız bırakmadı. Hayatını kaybeden futbolcuların yakınları, futbolcuların mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden futbolcuların aileleri, tekrar sahaya dönen takımı ilk maçında yalnız bırakmadı. Hayatını kaybeden futbolcuların yakınları, futbolcuların mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden futbolcuların aileleri, tekrar sahaya dönen takımı ilk maçında yalnız bırakmadı. Hayatını kaybeden futbolcuların yakınları, futbolcuların mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden futbolcuların aileleri, tekrar sahaya dönen takımı ilk maçında yalnız bırakmadı. Hayatını kaybeden futbolcuların yakınları, futbolcuların mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden futbolcuların aileleri, tekrar sahaya dönen takımı ilk maçında yalnız bırakmadı. Hayatını kaybeden futbolcuların yakınları, futbolcuların mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden futbolcuların aileleri, tekrar sahaya dönen takımı ilk maçında yalnız bırakmadı. Hayatını kaybeden futbolcuların yakınları, futbolcuların mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden futbolcuların aileleri, tekrar sahaya dönen takımı ilk maçında yalnız bırakmadı. Hayatını kaybeden futbolcuların yakınları, futbolcuların mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden futbolcuların aileleri, tekrar sahaya dönen takımı ilk maçında yalnız bırakmadı. Hayatını kaybeden futbolcuların yakınları, futbolcuların mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden futbolcuların aileleri, tekrar sahaya dönen takımı ilk maçında yalnız bırakmadı. Hayatını kaybeden futbolcuların yakınları, futbolcuların mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden futbolcuların aileleri, tekrar sahaya dönen takımı ilk maçında yalnız bırakmadı. Hayatını kaybeden futbolcuların yakınları, futbolcuların mezarlarını ziyaret ederek dua etti.