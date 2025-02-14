Kahramanmaraş'ta İki Firari Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Firari Hükümlü Operasyonu

Kahramanmaraş'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Yapılan operasyonda, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 21 yıl 4 ay 30 gün hapis cezası bulunan A.C. ile aynı suçtan 10 yıl hapis cezası bulunan E.A. gözaltına alındı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda, aranan kişilere yönelik titiz bir çalışma yürütüldü.

Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.