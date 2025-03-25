Kara Yolları Bayram Tatiline Hazır: Yoğunluğa Karşı Tüm Tedbirler Alındı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda trafik yoğunluğu için alınan önlemleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:04
Kara Yolları Bayram Tatiline Hazır: Yoğunluğa Karşı Tüm Tedbirler Alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde oluşabilecek trafik yoğunluğu için kara yollarında gerekli tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Uraloğlu, en yoğun seyahatin yaşandığı kara yollarında, 'turuncu ekiplerimiz'in 7/24 hizmet veren bir sistemle çalışacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, bayram dönemi için alınan tedbirleri açıkladı ve ulusal kara yolu ağında kapsamlı önlemlerin hayata geçirildiğini vurguladı. "Vatandaşların huzur içinde seyahat etmeleri için tüm tedbirleri aldık. En yoğun seyahatin gerçekleştiği kara yollarında, sürekli olarak denetimlerde bulunacağız" dedi.

Bakan, ülke genelinde 18 bölge müdürlüğü, 123 şube şefliği ile 15 tünel ve 25 otoyol bakım işletme şefliğinin görev yapacağını belirtti ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nin her bayram tatilinde olduğu gibi anlık izlemeler yapacağını ifade etti.

Yol yapım ve bakım çalışmaları hakkında da bilgi veren Uraloğlu, serin hava ve yağışlar da göz önünde bulundurularak, gerekirse çalışmalara bayram süresince ara verileceğini aktardı. Ayrıca, trafik işaret levhalarının kontrol edildiğini ve eksiklerin tamamlandığını söyledi.

Uraloğlu, bayram tatilinin trafik güvenliği açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, "Trafik güvenliğini sağlamak hepimizin sorumluluğu. Hız sınırlarına uymak ve emniyet kemeri takmak hayati öneme sahiptir" şeklinde konuştu. Ayrıca, vatandaşların yol durumunu takip edebilmek için KGM'nin resmi internet sitesini kullanmalarını önerdi.

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