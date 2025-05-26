Karabük'te 4 Araçlı Kazada 9 Yaralı

Karabük'te Feci Kaza: 4 Araç Çarpıştı, 9 Yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında toplamda 9 kişi yaralandı. Kaza, Özgür Ş. yönetimindeki 78 BK 515 plakalı kamyonun, Karabük-Eflani kara yolu Osmanlar köyü Paşaköprüsü mevkisinde kontrolden çıkması sonucu gerçekleşti.

Kaza Detayları

Kamyon, önce tali yola giriş yapmak isteyen Mustafa U. idaresindeki 57 DV 518 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Ardından, karşı yönden gelen Sabri B. (44) yönetimindeki 78 M 9007 plakalı minibüsle çarpıştıktan sonra tarlaya devrildi. Bu sırada, hafif ticari araç da, kara yoluna çıkmak isteyen ismi öğrenilemeyen 34 SA 5433 plakalı pikapla çarpıştı.

Yaralılar ve Müdahale Süreci

Kaza sonucunda minibüs sürücüsü Sabri B. ile birlikte Nebiye U. (65), Büşra U. (29), Selahattin G. (50), Alihan K. (29), Tahir B., Alaattin B., Ahmet D. (48) ve Barış E. (27) yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Selahattin G. ve Sabri B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Valinin Olay Yerindeki İncelemesi

Öte yandan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz da olay yerine gelerek kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.