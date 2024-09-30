Karayollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları: Trafik Uyarıları ve Öneriler

Kara Yollarında Devam Eden Çalışmalar

Ülke genelinde kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Sürücüler, bu çalışmaların gerçekleştirildiği kesimlerde yavaş sürüş yapmalı ve trafik işaretlerine dikkat etmelidir.

Anadolu Otoyolu'ndaki Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bilgilere göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı Kavşağı arasındaki 14-18. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları yapılmaktadır. Bu sebeple, otoyolun Ankara yönü trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, diğer yön üzerinden çift yönlü ve kontrollü şekilde sağlanmaktadır.

TEM Otoyolu'nda Yenileme Çalışmaları

TEM Otoyolu'nda Çerkezköy-Kınalı kavşakları arasında 174-176. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, İstanbul yönü saat 20.30'dan 07.00'ye kadar trafiğe kapalıdır. Edirne istikametinden gidiş-geliş olarak ulaşıma izin verilmektedir.

İzmir Çevre Otoyolu'ndaki Çalışmalar

İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova Viyadüğü-İzeltaş Köprüsü kesiminde, gidiş-geliş istikametinde aydınlatma direklerinin montajı ve demontajı çalışmaları nedeniyle, 23.00-05.00 saatleri arasında ulaşım sağ şeritlerden yapılacaktır.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda Tek Şeritli Ulaşım

Ankara-Niğde Otoyolu'ndaki çalışmalar nedeniyle, 2 şeritli yolun soldaki şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım yalnızca tek şeritten gerçekleştirilmektedir.

Bölgesel Çalışmalar ve Durum Bilgileri

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları yürütülmektedir. Ordu-Fatsa yolunun 25-30. kilometrelerinde ise bakım çalışmaları yapılmaktadır. Diyarbakır-Mardin yolunun 4-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Hopa-Borçka-Artvin yolundaki 10 tünel ve güzergahındaki drenaj sistemleri bakım çalışmaları, 4 Ekim'e kadar her gün 08.00-17.00 saatlerinde tek şeritten kontrollü olarak devam edecek. Ayrıca, Ereğli-Devrek yolunun 0-12. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollüdür.

Erzurum-Tekman yolundaki 41-42. kilometrelerde, heyelan önleme çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yollarına yönlendirilmektedir. Tüm bu çalışmalar sırasında sürücülerimizin dikkatli olmaları ve belirtilen işaretlere uymaları önemli.