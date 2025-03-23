Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzurum'da Etkileyici Kar Yağışı ve Soğuk Hava

Doğu Anadolu'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili

Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzurum illerinde kar yağışı ve düşük sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiledi. Kars-Digor kara yolu üzerindeki 2286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde kar yağışı sürmekte. Bu durum, sürücülerin ilerlemesini güçleştirirken, özellikle sarp yollarda dikkatli olunması gerekiyor.

Sarıkamış ve Isı Düşüşü

Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye kadar düşerken, geçen gece sıcaklık -14 dereceye kadar geriledi. Binaların çatılarında ve ağaçlarda buz sarkıtları gözlemlendi.

Soğuk hava, Acısu deresi ve küçük göletlerin donmasına, orman içindeki çeşmelerin buzla kaplanmasına yol açtı. Esnaf Abdullah Kaya, "Kar yağışından sonra hava çok soğudu, ağaçlar buz tuttu," şeklinde konuştu.

Ardahan ve Ağrı'daki Durum

Ardahan'da da soğuk hava etkili olup, kentte gece sıcaklığı -8 derece olarak kaydedildi. Bu durum, caddelerde ve sokaklarda buzlanmalara sebep oldu. Aynı zamanda Ağrı'da kar yağışı özellikle yüksek rakımlı bölgelerde köylerin beyaza bürünmesine neden oldu.

Erzurum'da Görseller

Erzurum'un Şenkaya ilçesi'nde de kar yağışıyla birlikte Akşar bölgesi ve Sarıçam ormanları güzel bir beyaz örtü ile kaplandı.

Yağan kar sonrasında, güneşin açmasıyla birlikte ormanlık alanlar ve doğal manzaralar oldukça etkileyici bir görüntü oluşturdu.