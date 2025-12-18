DOLAR
Kars Korumaya Muhtaç Çocuklar Derneği Genel Kurulu: Nihat Nebioğlu Yeniden Başkan

Kars Korumaya Muhtaç Çocuklar Geliştirme ve Yetiştirme Derneği'nin olağan genel kurulunda Nihat Nebioğlu yeniden başkan seçildi; faaliyetler ve yeni dönem hedefleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:17
Kars Korumaya Muhtaç Çocuklar Derneği Genel Kurulu: Nihat Nebioğlu Yeniden Başkan

Kars Korumaya Muhtaç Çocuklar Geliştirme ve Yetiştirme Derneği Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Kars Korumaya Muhtaç Çocuklar Geliştirme ve Yetiştirme Derneği’nin olağan genel kurul toplantısı, dernek üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda geçmiş döneme ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve yeni döneme ilişkin hedefler paylaşıldı.

Seçimler ve Yönetim

Yapılan seçimde Nihat Nebioğlu yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Üyeler arasındaki yoğun katılım, derneğin saha çalışmalarına gösterilen ilginin bir göstergesi olarak öne çıktı.

Faaliyetler ve Raporlar

Genel kurulda geçmiş döneme ait faaliyet raporları ile denetim raporları okunarak ibra edildi. Toplantı gündemindeki maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı.

Vurgular ve Yeni Dönem Hedefleri

Genel kurul konuşmalarında, korumaya muhtaç çocukların sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında desteklenmesinin önemi vurgulandı. Başkan Nihat Nebioğlu, çocukların topluma kazandırılması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi adına yürütülen çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Toplantı, üyelerin dilek ve temennilerinin paylaşılmasının ardından sona erdi.

