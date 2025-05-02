DOLAR
38,56 -0,27%
EURO
43,68 -0,19%
ALTIN
4.006,24 -0,2%
BITCOIN
3.748.920,07 -0,8%

Kars'ta Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 19:51
Kars'ta Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars'ta Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şiddetli dolu, etkili olduğu bölgelerde yaşamı aksattı.

Dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yolların durumu, yağmurun etkisiyle daha da zorlaştı ve su birikintileri oluştu. Özellikle yoğun geçiş noktalarında, dolunun yarattığı olumsuzluklar günlük yaşamı zorlaştırdı.

Etkisini sürdüren sağanak yağış, kazalara ve trafiğin aksamalarına neden olurken, doğal yaşamı da olumsuz yönde etkiledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.

İLGİLİ HABERLER

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da İstinat Duvarından Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Kosova'da İkinci Dünya Savaşı’ndan Kalma Bomba İmha Edildi
3
İstanbul'da Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu Gerçekleşti
4
Düzce'de Sağlık Alanında Yeni Yatırımların Temeli Atıldı
5
Interpol Tarafından Aranan Şüpheli Mersin'de Yakalandı
6
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Kırıkkale'yi Ziyaret Etti
7
Kastamonu'da Yem Maliyetlerini Düşüren Proje: Sorgum Sudan Otu Melezi

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!