Kars'ta Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şiddetli dolu, etkili olduğu bölgelerde yaşamı aksattı.

Dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yolların durumu, yağmurun etkisiyle daha da zorlaştı ve su birikintileri oluştu. Özellikle yoğun geçiş noktalarında, dolunun yarattığı olumsuzluklar günlük yaşamı zorlaştırdı.

Etkisini sürdüren sağanak yağış, kazalara ve trafiğin aksamalarına neden olurken, doğal yaşamı da olumsuz yönde etkiledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.